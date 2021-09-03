Загибель українця після затримання у Вроцлаві: МЗС готує ноту Польщі

МЗС України хоче об'єктивного і швидкого розслідування смерті українця / Колаж "Сегодня"

Посольство України в Польщі взяло на свій контроль ситуацію із загибеллю у Вроцлаві 25-річного вінничанина Дмитра Никифоренка після затримання його поліцією 30 липня. Найближчим часом наші дипломати відправлять МЗС Польщі ноту з проханням про проведення неупередженого та швидкого розслідування.

Про це Укрінформу повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Читайте також: У Польщі українського заробітчанина вбила десятитонна газова труба

"Ми готуємо і найближчим часом направимо ноту з проханням щодо проведення неупередженого і швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності й інформування української сторони про цю надзвичайну подію", – заявив Дещиця.

Реклама

Нагадаємо, 30 липня у Вроцлаві після затримання поліцією і супроводження до місцевого витверезника помер 25-річний Дмитро Никифоренко з Немирова Вінницької області. За даними видання Gazeta Wyborcza , яке отримало доступ до даних відеомоніторингу поліції при затриманні українця, польські поліцейські застосували до нього надмірну фізичну силу, що і могло стати причиною смерті хлопця.

Польські слідчі зараз проводять кілька експертиз, після чого можна очікувати кваліфікації дій правоохоронців.

Трагедії в Польщі

Це далеко не перша трагедія, в яку потрапляють українці в сусідній країні.