МОЗ не веде переговори про дозакупку Moderna: як українцям отримати другу дозу

МОЗ не веде переговори про додаткові поставки вакцини Moderna. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство охорони здоров'я України поки не веде переговори про те, щоб дозакупити вакцину від коронавірусу Moderna. У той же час, всі, хто отримав щеплення першою дозою цього препарату, завершить вакцинацію.

Про це розповів головний санлікар Ігор Кузин в ході брифінгу.

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Поставки припинилися

Поки мова про дозакупівлю ковідної вакцини Moderna не йде. У той же час Міністерство охорони здоров'я очікує отримати препарат в рамках механізму COVAX.

"Є окрема опція отримання цієї вакцини в рамках механізму COVAX. Зараз ведуться переговори про те, скільки саме доз цієї вакцини може надати Україні цей механізм, це ще в процесі" , – сказав Кузін.

Як отримати другу дозу

В Україні всього вже привезли 2,2, млн доз вакцини Moderna. Згідно з відкритими даними, цим препаратом зробили 1 102 042 щеплення. При цьому за останню добу – жодного.

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У МОЗ раніше говорили, що за кожним вакцинованим буде зарезервована друга доза такої ж вакцини.

Сьогодні Кузін зазначив, що люди, які отримали першу дозу вакциною Moderna, можуть зробити друге щеплення препаратом Pfizer.

"Ті люди, які першою дозою були вакциновані вакциною Moderna, зможуть завершити свій курс вакцинації такою ж вакциною або вакциною Pfizer. Є відповідне рішення Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), про те, що це рівнозначно" , – сказав він.

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Які вакцини є в Україні

В даний час для імунізації українці використовують шість вакцин трьох різних типів. Всі вони схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Тип вакцини – РНК:

Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – розробка німецької компанії BioNTech при співпраці з американською Pfizer і китайської Fosun Pharma;

– розробка німецької компанії BioNTech при співпраці з американською Pfizer і китайської Fosun Pharma; Moderna – розробка американської компанії Moderna.

Тип вакцини – невідтворювані вірусний вектор:

Janssen (Johnson & Johnson) – розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson;

– розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson; AstraZeneca – розробка англо-шведської компанії AstraZeneca і Оксфордського університету (Велика Британія). ВООЗ схвалила дві версії виробництва вакцини – AstraZeneca-SKBio (Республіка Корея) і CoviShield (Індія).

Тип вакцини – інактивована:

CoronaVac – розробка китайської компанії Sinovac Biotech.

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