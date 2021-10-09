МОЗ оновив зони карантину: "помаранчевих" областей стало більше

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні станом на 9 жовтня в 15 областях показники щодо коронавірусу відповідають "помаранчевій зоні" карантину.

Про це повідомляє МОЗ.

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Незважаючи на стрімке зростання захворюваності, поки в країні немає регіонів у "червоній зоні".

В яких областях перевищено показники "помаранчевої зони":

Дніпропетровська;

Донецька;

Житомирська;

Запорізька;

Луганська;

Львівська;

Київська;

Полтавська;

Рівненська;

Сумська;

Тернопільська;

Харківська;

Херсонська;

Хмельницька;

Чернівецька.

Зазначимо, що Київська область потрапила до списку "помаранчевих" областей сьогодні вперше. А Одеська область, навпаки, зі списку "помаранчевих" повернулася до "жовтих".

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Які обмеження діють зараз

З 23 вересня Україна потрапила до "жовтої зони" епідемічної небезпеки. У країні діють нові обмеження: