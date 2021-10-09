МОЗ оновив зони карантину: "помаранчевих" областей стало більше

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні станом на 9 жовтня в 15 областях показники щодо коронавірусу відповідають "помаранчевій зоні" карантину.
Про це повідомляє МОЗ.
Незважаючи на стрімке зростання захворюваності, поки в країні немає регіонів у "червоній зоні".
В яких областях перевищено показники "помаранчевої зони":
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Житомирська;
- Запорізька;
- Луганська;
- Львівська;
- Київська;
- Полтавська;
- Рівненська;
- Сумська;
- Тернопільська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Хмельницька;
- Чернівецька.
Зазначимо, що Київська область потрапила до списку "помаранчевих" областей сьогодні вперше. А Одеська область, навпаки, зі списку "помаранчевих" повернулася до "жовтих".
Які обмеження діють зараз
З 23 вересня Україна потрапила до "жовтої зони" епідемічної небезпеки. У країні діють нові обмеження:
- заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на площі 4 кв. метра або наповненістю залів понад дві третини місць в кожному окремому залі;
- не більше 4 осіб за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;
- кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю у залах менше двох третин місць або 50% місць у кожному окремому залі;
- спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.
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