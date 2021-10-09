Минздрав обновил зоны карантина: оранжевых областей стало больше

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине по состоянию на 9 октября в 15 областях показатели по коронавирусу соответствуют оранжевой зоне карантина.
Об этом сообщает Минздрав.
Несмотря на стремительный рост заболеваемости, пока в стране нет регионов в красной зоне.
В каких областях превышены показатели оранжевой зоны:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Луганская;
- Львовская;
- Киевская;
- Полтавская;
- Ровенская;
- Сумская;
- Тернопольская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Хмельницкая;
- Черновицкая.
Отметим, что Киевская область попала в список оранжевых областей сегодня впервые. А Одесская область, наоборот, из списка оранжевых вернулась к желтым.
Какие ограничения действуют сейчас
С 23 сентября Украина попала в желтую зону эпидемической опасности. В стране действуют новые ограничения:
- запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
- не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;
- кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
- спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.
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