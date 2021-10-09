Минздрав обновил зоны карантина: оранжевых областей стало больше

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине по состоянию на 9 октября в 15 областях показатели по коронавирусу соответствуют оранжевой зоне карантина.

Об этом сообщает Минздрав.

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Несмотря на стремительный рост заболеваемости, пока в стране нет регионов в красной зоне.

В каких областях превышены показатели оранжевой зоны:

Днепропетровская;

Донецкая;

Житомирская;

Запорожская;

Луганская;

Львовская;

Киевская;

Полтавская;

Ровенская;

Сумская;

Тернопольская;

Харьковская;

Херсонская;

Хмельницкая;

Черновицкая.

Отметим, что Киевская область попала в список оранжевых областей сегодня впервые. А Одесская область, наоборот, из списка оранжевых вернулась к желтым.

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Какие ограничения действуют сейчас

С 23 сентября Украина попала в желтую зону эпидемической опасности. В стране действуют новые ограничения: