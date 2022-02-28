Світ на межі катастрофи: Кулеба про ядерне божевілля Путіна

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Якщо Російська Федерація скористається ядерною зброєю, то світ поглине катастрофа.

Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"Перешкодити за всяку ціну"

За словами міністра, можливе застосування ядерної зброї буде "божевіллям, яко доведе світ до катастрофи".

"Якщо те, що робить зараз президент Путін, та війна, яку він розв'язав, це атака на світовий порядок, то застосування ядерної зброї стане атакою на все людство. І цьому треба за будь-яку ціну запобігти", – сказав Кулеба.

Що сталося

В Білорусі відбувся референдум щодо поправок до Конституції. ЦВК оголосила результати.

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Білорусь фактично анулює статус без'ядерної держави, оскільки "за" проголосували 65,16% громадян. Отже, рішення ухвалено.

Нагадаємо, у Пентагоні відреагували на погрози президента РФ Володимира Путіна про ядерну зброю. Російський лідер привів сили ядерного стримування у стан підвищеної бойової готовності.

За словами чиновника Пентагону, офіційні особи США не сумніваються в ухваленні Путіним подібних рішень. У НАТО зазначили, що готові захистити себе та союзників.

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