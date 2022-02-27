Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

"Погляньте, на що Путін перетворив вашу країну": Кулеба звернувся до росіян (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 лютого, 23:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Економіка Росії летить униз після дій Путіна
Кулеба записав відеозвернення до росіян/Фото: колаж: "Сьогодні"
Кулеба записав відеозвернення до росіян/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до росіян. Він попередив, що українці продовжуватимуть захищати свою землю.

Відеозвернення Кулеби опублікували в Telegram-каналі "Слуга народу".

Реклама

Що сказав Кулеба?

"Подивіться, на що перетворив вашу країну, вашу велику країну Володимир Путін. Він оголосив загарбницьку війну проти України. Він послав сюди ваших синів, чоловіків, щоб вони вбивали українців, захоплювали нашу землю, руйнували наші міста. Але українці не хотіли цієї війни. Українці воюватимуть за свою землю, за свої оселі. У нас вже розгорнулася справжня народна війна. Кожен бере в руки зброю та захищає свою країну. Путін втягнув вас у війну, а платите за неї ви. Весь світ об'єднався, щоб підтримати Україну, щоб зупинити Путіна", — сказав Кулеба.

Кулеба зазначив, що зараз проти Росії введено санкції, які погублять економіку РФ.

"Проти Росії застосовані безпрецедентні в історії санкції. Страждаєте ви. У Путіна гроші не закінчаться, у нього все буде добре. Курс рубля в обмінниках полетів у прірву. Банки російські відключають від міжнародних систем фінансування, і ви не зможете навіть картками своїми розплатитися. Небо закрите в Європі. Ви не зможете сісти в літак і полетіти у відпустку, щоб подивитись світ. І це тільки початок. Далі буде гірше. Економіка Росії поповзе вниз під тиском санкцій. Ціни почнуть зростати, інфляція. Звичайно, ваша влада зараз переконує вас у тому, що все нормально, ситуація під контролем, резерви валютні сильні, але це брехня. Вам брешуть. Вас хочуть просто сховати від реальності, а реальність у тому, що йде війна. І реальність у тому, що, на жаль, страждати від цієї війни доведеться вам. Не кажучи вже про загиблих росіян на території України, які повернуться додому в мішках", — зазначив Кулеба".

Міністр сказав, що у росіян все ж таки є один спосіб зупинитися війну.

"Я думаю, що у вас є дуже простий інструмент, як зупинити це божевілля. Вимагайте від Путіна зупинити війну. Україна ні на кого не нападала і не планує нападати. Ми хочемо жити у мирі. Але для цього Путін має зупинити війну та знищення російської економіки, яке вже почалося. Рятуйте свою країну. Вимагайте від Путіна зупинити війну", — резюмував Кулеба.

Реклама

Вбивство дітей

З початку вторгнення Російської Федерації на територію України бойовики вбивають мирних жителів. Серед жертв окупантів — діти.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ України, окупанти вбили 352 особи, з них 14 — діти. Крім того, поранено — 1684 особи, з них 116 — діти.

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Вибуху на Подолі не було – роз'яснення ГУР Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, п'ятий день. Ракетні удари окупантів, санкції та ядерну зброю в Білорусі. Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Doodle Сьогодні
28 лютого. Уоллес Карозерс. Цього дня 87 років тому американець синтезував перше у світі синтетичне волокно – нейлон…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти