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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Посмотрите, во что Путин превратил вашу страну": Кулеба обратился к россиянам (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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27 февраля, 23:50
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Экономика России летит вниз после действий Путина
Кулеба записал видеообращение к россиянам/Фото: коллаж: "Сегодня"
Кулеба записал видеообращение к россиянам/Фото: коллаж: "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к россиянам. Он предупредил, что украинцы будут продолжать защищать свою землю.

Видеообращение Кулебы опубликовали в Telegram-канала "Слуга народа".

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Что сказал Кулеба?

"Посмотрите, во что превратил вашу страну, вашу большую страну Владимир Путин. Он объявил захватническую войну против Украины. Он послал сюда ваших сыновей, мужей для того, чтобы они убивали украинцев, захватывали нашу землю, разрушали наши города. Но украинцы не хотели эту войну. Украинцы будут воевать за свою землю, за свои дома. У нас уже развернулась настоящая народная война. Каждый берет в руки оружие и защищает свою страну. Путин втянул вас в войну, а расплачиваетесь за нее вы. Весь мир объединился, чтобы поддержать Украину, чтобы остановить Путина", — сказал Кулеба.

Кулеба отметил, что сейчас против России введены санкции, которые погубят экономику РФ.

"Против Росси применены беспрецедентные в истории санкции. Страдаете вы. У Путина деньги не закончатся, у него все будет хорошо. Курс рубля в обменниках улетел в пропасть. Банки российские отключают от международных систем финансирования и вы не сможете даже карточками своими расплатиться. Небо закрыто в Европе. Вы не сможете сесть в самолет и улететь в отпуск, чтобы посмотреть мир. И это только начало. Дальше будет хуже. Экономика Росси поползет вниз под давлением санкций. Цены начнут расти, инфляция. Конечно, ваша власть сейчас убеждает вас в том, что все нормально, ситуация под контролем, резервы валютные сильны. Но это ложь. Вам врут. Вас хотят просто спрятать от реальности, а реальность в том, что идет война. И реальность в том, что, к сожалению, страдать от этой войны придется вам. Не говоря уже о погибших россиянах на территории Украины, которые вернутся домой в мешках", — отметил Кулеба.

Министр сказал, что в россиян все же есть один способ остановиться войну.

"Я думаю, что у вас есть очень просто инструмент, как остановить это безумие. Требуйте от Путина остановить войну. Украина ни на кого не нападала и не планирует нападать. Мы хотим жить в мире. Но для этого Путин должен остановить войну и уничтожение российской экономики, которое уже началось. Спасайте свою страну. Требуйте от Путина остановить войну", — резюмировал Кулеба.

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Убийство детей

С начала вторжение Российской Федерации на территорию Украины боевики убивают мирных жителей. Среди жертв оккупантов – дети.

По информации Министерства внутренних дел Украины, оккупанты убили 352 человека, из них 14 — дети. Кроме того, ранены — 1684 человека, из них 116 — дети.

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