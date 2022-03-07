Місія ОБСЄ повністю йде з України – заява

Місія згортає свою діяльність / Фото: Колаж: Сьогодні

Усі співробітники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ залишають територію України.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ .

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Місія отримала повідомлення про пошкодження офісу СММ у Маріуполі внаслідок обстрілу.

"Процес тимчасової евакуації всіх міжнародних членів Місії майже завершений. Остання група – голова Місії та найвище керівництво – тепер залишить Україну", – йдеться у заяві.

Також йде переміщення місцевих членів Місії, які раніше були розміщені у Краматорську та Сєверодонецьку, а переміщення раніше розміщених у Маріуполі відкладається з міркувань безпеки.

Ситуація в Україні 7 березня