Миссия ОБСЕ полностью уходит из Украины – заявление

Миссия сворачивает свою деятельность / Фото: Коллаж: Сегодня
Все сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Украины.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
Миссия получила сообщение о повреждении офиса СММ в Мариуполе в результате обстрелов.
"Процесс временной эвакуации всех международных членов Миссии почти завершен. Последняя группа – глава Миссии и высшее руководство – теперь покинет Украину", – говорится в заявлении.
Также идет перемещение местных членов Миссии, которые ранее были размещены в Краматорске и Северодонецке, а перемещение ранее размещенных в Мариуполе откладывается из соображений безопасности.
Ситуация в Украине 7 марта
- Украинские защитники уже двенадцатый день защищают Украину от российских оккупантов. С начала войны враг выпустил по Украине около 600 ракет. Однако украинские военные не сдаются. Ими был освобожден город Чугуев Харьковской области. Обстрелы продолжаются. Оккупанты выпустили ракеты по селу Тузлы Одесской области. Кроме того, от воздушного удара пострадала и Житомирская область. Вероятно, враг уже сам не справляется, поэтому решил привлечь к войне против Украины сирийцев за скромную плату.
- Россия вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, чтобы они воевали против Украины. Им предлагают 200-300 долларов за 6 месяцев пребывания на территории Украины.
- Враг нанес воздушный удар по Житомирской области. В результате были разрушены несколько зданий, в частности школа.
- Враг с моря нанес ракетный удар по населенному пункту Тузлы Одесской области.
- С начала войны Российской Федерации против Украины агрессор выпустил по нашей стране около 600 ракет. Однако несмотря на это, система ПВО Украины все еще остается эффективной.
- Украинские защитники освободили Чугуев от оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, враг готовится штурмовать Киев.