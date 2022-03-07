Миссия ОБСЕ полностью уходит из Украины – заявление

Миссия сворачивает свою деятельность / Фото: Коллаж: Сегодня

Все сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Украины.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

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Миссия получила сообщение о повреждении офиса СММ в Мариуполе в результате обстрелов.

"Процесс временной эвакуации всех международных членов Миссии почти завершен. Последняя группа – глава Миссии и высшее руководство – теперь покинет Украину", – говорится в заявлении.

Также идет перемещение местных членов Миссии, которые ранее были размещены в Краматорске и Северодонецке, а перемещение ранее размещенных в Мариуполе откладывается из соображений безопасности.

Ситуация в Украине 7 марта