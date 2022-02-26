"Багато трупів": під Сєверодонецьком розбиті путінські війська

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України під Сєверодонецьком розбили колону російських окупантів та змусили їх відступити.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

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"Українські захисники під Сєвєродонецьком розбили колону і змусили відступити ворога на багато кілометрів від міста. Розбито техніку та багато трупів. Також під Рубіжним наші хлопці відбили захід до міста ворожої ДРГ. Слава нашим ЗСУ! Вперед до перемоги!" – написав він.

Окупанти кидають техніку

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські військовослужбовці, які вже третій день атакують Україну, почали масово кидати техніку. У них закінчується пальне та їжа.

"Ласкаво просимо до пекла! Разом переможемо! Бий окупанта!" – зазначили в Генштабі.

Як Україна знищує окупантів

Сьогодні вночі точилися запеклі бої у самій столиці та у найближчих населених пунктах. Так, бій за Васильків закінчився перемогою ЗСУ.

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Ба більше, в районі Василькова збили авіацію: Іл-76 з десантом, штурмовик та вертольоти. Усього знищено три вертольоти окупантів та три літаки.

У різних районах Києва тривали перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а в районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб

Великі втрати ворог зазнав у Харкові та його окрузі – понад 100 одиниць техніки та сотні вбитих окупантів.