Російську техніку кидають просто на вулицях, в окупантів закінчуються пальне та їжа (фото)

Все більше ворожої техніки залишається на вулицях українських міст та сіл

Російські військові кидають техніку без пального. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військовослужбовці, які вже третій день атакують Україну, почали масово кидати техніку. В них закінчується пальне та їжа.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Російські окупанти масово кидають техніку. У них закінчується пальне, їжа, збільшується страх.

"Ласкаво просимо до пекла! Разом переможемо! Бий окупанта!" – зазначили в Генштабі.

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Покинута окупантами техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

На Чернігівщині ЗСУ знищили колону ворога

Збройні сили України знищили колону ворога на Чернігівщині. Раніше українські військові завдали ракетного удару по колоні супротивника.

"Ракетні війська та артилерія ЗСУ продовжують завдавати ударів на враження противника.

Знищено колону ворога на Чернігівщині. Вірте у ЗСУ! Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.

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