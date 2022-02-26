Российскую технику бросают прямо на улицах, у оккупантов заканчиваются топливо и еда (фото)

Российские военнослужащие, уже третий день атакующие Украину, начали массово бросать технику. В них заканчивается топливо и еда.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Российские оккупанты массово бросают технику. У них заканчивается топливо, еда, увеличивается страх.
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"Добро пожаловать в ад! Вместе победим! Бей оккупанта!" – отметили в Генштабе.
Оставленная оккупантами техника. Фото: Генштаб ВСУ
В Черниговской области ВСУ уничтожили колонну врага
Вооруженные силы Украины уничтожили колонну врага в Черниговской области. Ранее украинские военные нанесли ракетный удар по колонне противника.
"Ракетные войска и артиллерия ВСУ продолжают наносить удары на поражение противника.
Уничтожена колонна врага в Черниговской области. Верьте в ВСУ! Слава Украине!" – говорится в сообщении.