Российскую технику бросают прямо на улицах, у оккупантов заканчиваются топливо и еда (фото)

Все больше вражеской техники остается на улицах украинских городов и сел

Российские военные бросают технику без топлива. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военнослужащие, уже третий день атакующие Украину, начали массово бросать технику. В них заканчивается топливо и еда.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Реклама

Российские оккупанты массово бросают технику. У них заканчивается топливо, еда, увеличивается страх.

"Добро пожаловать в ад! Вместе победим! Бей оккупанта!" – отметили в Генштабе.

Реклама

Реклама

Оставленная оккупантами техника. Фото: Генштаб ВСУ

В Черниговской области ВСУ уничтожили колонну врага

Вооруженные силы Украины уничтожили колонну врага в Черниговской области. Ранее украинские военные нанесли ракетный удар по колонне противника.

"Ракетные войска и артиллерия ВСУ продолжают наносить удары на поражение противника.

Уничтожена колонна врага в Черниговской области. Верьте в ВСУ! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Читайте также