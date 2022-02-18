Могло бути більше жертв. Ми дізналися про подробиці ДТП з підводою під Чернігівом

В аварії загинули двоє людей. / Фото: Колаж: Сьогодні

Стали відомі подробиці смертельної ДТП за участю підводи та мікроавтобуса під Чернігівом. Загинули погонич підводи та його пасажирка.

Про це сайту "Сьогодні" розповів речник поліції Чернігівської області Наталія Слабеняк.

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За словами правоохоронців, ділянка траси, де сталася ДТП, не вважається аварійнонебезпечною, причини ДТП встановить слідство.

Як ми з'ясували, в аварії загинув погонич підводи із села Топчіївка та мешканка сусіднього села.

"Є інформація, що чоловік був напідпитку. Також є поки що припущення, що він виїхав з тротуару, який нижчий за рівень траси, на дорогу в той момент, коли туди під'їжджав мікроавтобус. До речі, на возі було всього 4 людини, але дві жінки, які вижили, відбулися легким переляком", – розповів нам староста села Володимир Нагорний.

Що відомо про аварію

На трасі "Київ-Чернігів" близько 18:00 17 лютого сталася смертельна ДТП. Зіткнулися вантажний мікроавтобус та підвода, яка їхала у попутному напрямку.

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Поліцейські встановили, що 51-річний водій мікроавтобуса рухався у напрямку Києва. Між селами Топчіївка і Красилівка Чернігівського району сталося зіткнення мікроавтобуса з підводою, що їхала у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП 53-річний погонич візка та 47-річна пасажирка загинули на місці події.

Поліція відкрила провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей). Якщо вину водія мікроавтобуса доведуть, що він може потрапити до в'язниці терміном від 5 до 10 років.

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