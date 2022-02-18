Могло быть больше жертв. Мы узнали подробности ДТП с телегой под Черниговом

В аварии погибли два человека. / Фото: Коллаж: Сегодня

Стали известны подробности смертельного ДТП с участием телеги и микроавтобуса под Черниговом. Погибли погонщик телеги и его пассажирка.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал спикер полиции Черниговской области Наталья Слабеняк.

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По словам правоохранителей, участок трассы, где произошло ДТП не считается аварийноопасным, причины ДТП установит следствие.

Как мы выяснили, в аварии погиб погонщик телеги из села Топчиевка и жительница соседнего села

"Есть информация, что мужчина был выпившим. Также есть пока что предположение, что он выехал с тротуара, который ниже уровня трассы, на дорогу в тот момент, когда туда подъезжал микроавтобус. Кстати, на телеге было всего 4 человека, но две женщины, которые выжили, отделались легким испугом", – рассказал нам староста села Владимир Нагорный.

Что известно об аварии

На трассе "Киев-Чернигов" около 18:00 17 февраля произошло смертельное ДТП. Столкнулись грузовой микроавтобус и повозка, которая ехала в попутном направлении.

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Полицейские установили, что 51-летний водитель микроавтобуса двигался в направлении Киева. Между селами Топчиевка и Красиловка Черниговского района произошло столкновение микроавтобуса с ехавшей в попутном направлении повозкой.

В результате ДТП 53-летний погонщик повозки и 47-летняя пассажирка погибли на месте происшествия.

Полиция открыла производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек). Если вину водителя микроавтобуса докажут, что он может попасть в тюрьму на срок от 5 до 10 лет.

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