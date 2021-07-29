Монастирський веде з собою у МВС трьох нових заступників – ЗМІ

У своєму кріслі може залишитися Антон Геращенко, проте Зеленський нібито поки не погодив його кандидатуру

Денис Монастирський. Фото: t.me/solomchuk / Фото: уніан

Кабінет міністрів у четвер, 29 липня, отримав подання про призначення трьох нових заступників міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського – це Богдан Драп’ятий, Ігор Бонадренко та Мері Акопян.

Про це повідомляє ZN.UA , посилаючись на власні джерела.

Всі вони є чинними службовцями:

Богдан Драп’ятий очолює секретаріат Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності;

Ігор Бондаренко є директором Департаменту інформатизації МВС;

є директором Департаменту інформатизації МВС; Мері Акопян очолює Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС.

У своєму кріслі може залишитися Антон Геращенко, який був заступником міністра внутрішніх справ за часів Арсена Авакова. За даними видання, пропозиція продовжити роботу йому зробив особисто Денис Монастрискій.

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Новий глава МВС нібито особисто попросив президента Володимира Зеленського узгодити цю кандидатуру. Видання пише, що така ініціатива не викликала у глави держави захоплення. Ймовірно, Геращенко залишиться як радник, якщо захоче.

Раніше ми повідомляли, що 13 липня голова МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. 15 липня парламент підтримав відставку Авакова, а 16 липня призначив Монастирського новим главою МВС.

Тим часом заступник глави МВС Антон Геращенко розповідав, що Аваков пішов на прохання Зеленського.

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