Московський патріархат "посунуть" у Києво-Печерській лаврі: що вирішила ПЦУ

Епіфаній запропонував створити у Лаврі монастир ПЦУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Православна церква України на засіданні Священного синоду 23 травня ухвалила рішення про створення власного монастиря у Києво-Печерській лаврі. ПЦУ звернеться до уряду з проханням передати їй один з храмів та окремі приміщення лаври для богослужінь.

Як повідомила ПЦУ на своїй сторінці у Facebook, таке рішення було прийняте, "враховуючи особливе значення Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, як святині всеукраїнського та світового значення, з метою подолання наслідків неканонічного підпорядкування цього монастиря владі Московського патріархату".

Реклама

"На пропозицію блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія синод вирішив утворити у складі релігійного об'єднання Української православної церкви (Православної церкви України) релігійну організацію "Свято-Успенська Києво-Печерська лавра (чоловічий монастир) Української православної церкви (Православної церкви України)", затвердив її статут та визначив, що вона має безпосереднє пряме підпорядкування предстоятелю Православної церкви, як своєму священноархімандриту (настоятелю)", – йдеться в повідомленні.

Синод також попросив Епіфанія звернутися до Кабміну з клопотанням про передачу одного з храмів Верхньої лаври та окремих її приміщень у користування "для звершення богослужінь і ведення монастирської діяльності Свято-Успенської Києво-Печерської УПЦ (ПЦУ)".

Громади Московського патріархату переходять до ПЦУ

З початком війни в Україні парафіяни Московського патріархату почали активно переходити до ПЦУ.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 29 березня повідомляв, що за останній період понад 50 громад вже перейшли до ПЦУ, ще близько 100 громад перебувають у процесі приєднання.

Реклама