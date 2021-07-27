У МОЗ попередили про загрозу штаму "Дельта" – що порадили українцям

У США все більше хворих на новий штам "Дельта". Фото Reuters / Колаж "Сегодня"
Міністерство охорони здоров'я України визнало, що новий штам "Дельта" серйозно загрожує українцям.
Про це сказано в повідомлені МОЗ.
Попередження Міністерства охорони здоров'я
В повідомлені зазначено, що у США, Великобританії, країнах ЄС реєструють все більше випадків штаму коронавірусу SARS-CoV-2 "Дельта". Цей вірус спричиняє складніший перебіг COVID-19.
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Американські експерти кажуть, що варіант Delta поширюється з неймовірною швидкістю і зараз становить понад 83% усіх вірусів, що циркулюють в Америці.
"Порівняно з вірусом, який ми спостерігали на початку пандемії, варіант Delta є більш агресивним і набагато заразнішим, ніж інші штами COVID-19", – так висловився на останньому брифінгу у Білому домі представник Комісії з реагування на COVID-19 доктор Рошель Валенський.
"Це один з найбільш інфекційних респіраторних вірусів, про який ми знаємо і який я бачив за свою 20-річну кар’єру", – каже Валенський.
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Українське міністерство нагадує, що щеплення проти COVID-19 ефективно запобігають тяжкому перебігу хвороби й рятують життя.
У кожного українця є можливість вакцинуватися:
- у найближчому пункті щеплення;
- у центрі масової вакцинації;
- або до вас приїде мобільна бригада (до організованих колективів більше 50 людей та маломобільних громадян).
Нагадаємо, нещодавно шість випадків індійського штаму коронавірусу "Дельта" виявили в Олександрівській лікарні Києва. Новий вірус підхопили люди від 21 до 73 років.
Експерт Міністерства охорони здоров'я України з епідеміології, доктор медичних наук, професор Наталія Виноград в інтерв'ю ЗМІрозповіла, як захистити себе від від "Дельти".
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