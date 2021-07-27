В Минздраве предупредили об угрозе штамма "Дельта" – что посоветовали украинцам

В мире регистрируют все больше случаев нового штамма коронавируса. В США он распространяется с невероятной скоростью

В США все больше больных новым штаммом "Дельта". Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Министерство здравоохранения Украины признало, что новый штамм "Дельта" серьезно угрожает украинцам.

Об этом сказано в сообщении Минздрава .

Предупреждение Министерства здравоохранения

Наше министерство отмечает, что в США, Великобритании, странах ЕС регистрируют все больше случаев штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта". Этот вирус вызывает сложное течение COVID-19.

Читайте также: Коронавирус, итоги недели. "Дельта"-штамм атакует Украину, ВОЗ предупредил о новой опасности

Американские эксперты говорят, что вариант "Дельта" распространяется с невероятной скоростью и в данный момент составляет более 83% всех вирусов, циркулирующих в Америке.

"По сравнению с вирусом, который мы наблюдали в начале пандемии, вариант Delta существенно агрессивнее и намного более заразнее, чем другие штаммы COVID-19", – так высказался на последнем брифинге в Белом доме представитель Комиссии по реагированию на COVID-19 доктор Рошель Валенский.

Читайте также: Во Львовской области обнаружили три первых случая "дельта"-штамма коронавируса

Минздрав напоминает, что прививки против COVID-19 эффективно предотвращают тяжелое течение болезни и спасают жизни.

"Это один из самых заразных респираторных вирусов, о которых мы знаем и которые я видел за свою 20-летнюю практику", – говорит Валенский.

У каждого украинца есть возможность вакцинироваться:

в ближайшем пункте прививки,

в центре массовой вакцинации,

или к вам приедет мобильная бригада (к коллективам более 50 человек и маломобильным гражданам).

Напомним, недавно шесть случаев индийского штамма коронавируса "Дельта" обнаружили в Александровской больнице Киева. Новый вирус подхватили люди от 21 до 73 лет.

Эксперт МОЗ по эпидемиологии, доктор медицинских наук, профессор Наталья Виноград в интервью СМИ рассказала, как защитить себя от от "Дельты".