Коронавирус, итоги недели. "Дельта"-штамм в Украине и расследование происхождения коронавируса

В Украине за время пандемии COVID-19 заболели 2 248 450 человек/Фото: колаж "Сегодня"

В Украине снова растет количество новых случаев коронавируса, а власти активно вакцинируют население от COVID-19. А тем временем все, кто получил две дозы антиковидной вакцины, могут получить Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 у своего семейного врача.

Уровень заболеваемости

Реклама

За прошедшую неделю, с 19 по 25 июля, в Украине зафиксировали 3955 новых случаев заражения коронавирусом. Для сравнения: неделей ранее было 3278 больных COVID-19. А за время пандемии коронавируса заболели в общем 2 248 450 человек.

Вакцинация населения

С начала прививочной кампании привито 3 060 561 человек, из них получили 1 дозу – 3 060 559 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 702 884 человека. Всего проведено 4 763 443 прививки.

Читайте также: Теперь и Испания. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновлено)

Реклама

В Украине с 21 июля стартует пятый этап вакцинации от COVID-19, когда смогут получить прививку все желающие.

А тем временем В приложении "Дія" больше не нужно стоять в очереди, чтобы получить прививку против коронавируса. С 21 июля в Украине смогут вакцинироваться все желающие, так что смысла в онлайн-записи больше нет.

"Дельта"-штамм в Украине

Шесть случаев индийского штамма коронавируса "Дельта" обнаружили в Александровской больнице Киева. Новый вирус подхватили люди от 21 до 73 лет.

Читайте также: Приехали в Киев из России. Что известно о пациентах Александровской больницы со штаммом "Дельта"

А во Львовской области обнаружили три случая заболевания коронавирусом, вызванным штаммом "Дельта".

Реклама

Министерство здравоохранения предлагает усилить контроль при пересечении государственной границы в связи с ростом в мире заболеваемости COVID-19, в частности вызванным штаммом "Дельта", и ввести обязательную самоизоляцию при въезде в Украину невакцинированных лиц.

Читайте также: Китай отказался расследовать с ВОЗ происхождение коронавируса

А тем временем в ВОЗ заявили, что в мире может появиться новый и более опасный штамм коронавируса. Пандемию можно остановить, только если вакцинировать достаточное количество населения.

В преддверии роста заболеваемости COVID-19, который сейчас наблюдается во многих странах, ведущая врач-инфекционист Минздрава Ольга Голубовская рассказала о способностях нового штамма, а также как развиваются новые симптомы.

Происхождение коронавируса

Китай отказался выполнять план Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по второму этапу расследования происхождения COVID-19. ВОЗ не исключает утечку вируса из Уханя.

Реклама

А тем временем Франция, Швеция пополнили перечень европейских стран, которые открыли границы для украинцев. Для путешествия во Францию нужно свидетельство о вакцинацию, в Швецию – отрицательный тест на COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта