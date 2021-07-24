"Больший ущерб тканям и органам". Что известно про штамм "Дельта"

На снимке доктор Ольга Голубовская. Фото: коллаж "Сегодня"

В преддверии роста заболеваемости COVID-19, который сейчас наблюдается во многих странах, ведущая врач-инфекционист Минздрава Ольга Голубовская рассказала про способности нового штамма, а также как развиваются новые симптомы.

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Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, вариант Delta имеeт около 15 различных мутаций по сравнению с исходным вирусом.

"Две из них, L452R и E484Q, представляют собой мутации S-белка, которые помогают вирусу избежать антител, как природных, так и поствакцинальных. Но у него есть еще одна мутация за пределами сайта связывания – P681R. Считают, что она, с одной стороны, усиливает "прилипание" вируса к нашим клеткам, с другой стороны, способствует образованию синтиция – слияние клеток с формированием многоядерной структуры с общей цитоплазмой, такая себе фабрика по производству клеток", - рассказывает доктор.

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В 2020 году требовалось в среднем шесть дней до позитивного ПЦР после контакта, с Delta на это уходит в среднем около четырех дней.

"Способность Delta образовывать синцитии помогает ему ускользать от иммунной системы и делает вирус более опасным для организма. В процессе воспроизводства вирусы повреждают клеточный аппарат и создают свои копии, которые, после гибели клетки, попадают в межклеточное пространство, и только там подвергаются атаке нейтрализующими антителами", – добавляет она.

У пожилых людей этот эффект более выражен. Если человек вакцинирован один раз, эффективность вакцинации составляет около 30% для предотвращения болезни и 75% для предотвращения госпитализации. После двух доз вакцины это соотношение равно 80% и 94% соответственно.

"Наконец, способность вируса образовывать синцитии может нанести больший ущерб тканям и органам организма, особенно легких, где альвеолы имеют толщину всего в одну клетку", – пишет Голубовская.

Что все это означает для нас

встречаться с новыми штаммами вируса надо, имея иммунитет;

гуморальный иммунитет после болезни, по данным ряда исследований, длится не менее 11 месяцев, приоритет в вакцинации надо отдавать неиммунным, особенно из групп риска;

нужно вакцинироваться и довакцинироваться тем, кто уже получил первую дозу;

после вакцинации не забывайте усиливать средства индивидуальной защиты в течение первой недели, особенно если она приходится на период интенсивного роста заболеваемости, ибо вы уязвимы к инфицированию – избегайте людных мест, носите маски;

оздоровление, правильное питание, полноценный сон.

Напомним, в Украине 21 июля стартовал пятый этап вакцинации от COVID-19, когда смогут получить прививку все желающие. В крупных городах будут развернуты пункты массовой вакцинации, а из малых городов и сел организуют бесплатный транспорт.

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Отметим, в Минздраве не исключают, что в конце 2021 года в Украине начнут по второму кругу вакцинировать людей, которые уже прошли первый курс прививок.

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта