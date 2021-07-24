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"Велика шкода тканинам та органам". Що відомо про штам "Дельта"

24 липня 2021 17:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

"Дельта" має близько 15 різних мутацій в порівнянні з вихідним вірусом

На знімку доктор Ольга Голубовська. Фото: колаж "Сьогодні"

На знімку доктор Ольга Голубовська. Фото: колаж "Сьогодні"

Напередодні зростання захворюваності COVID-19, який зараз спостерігається в багатьох країнах, що ведуча лікар-інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська розповіла про можливості нового штаму, а також як розвиваються нові симптоми.

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Про це вона написала в Facebook.

За її словами, варіант Delta має близько 15 різних мутацій в порівнянні з вихідним вірусом.

"Дві з них, L452R і E484Q, являють собою мутації S-білка, які допомагають вірусу уникнути антитіл, як природних, так і поствакцинальних. Але у нього є ще одна мутація за межами сайту зв'язування – P681R. Вважають, що вона, з одного боку, посилює "прилипання" вірусу до наших клітин, з іншого боку, сприяє утворенню сінтіції – злиття клітин з формуванням многоядерной структури із загальною цитоплазмою, така собі фабрика з виробництва клітин", – розповідає лікар.

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У 2020 році було потрібно в середньому шість днів до позитивного ПЛР після контакту, з "Дельта" на це йде в середньому близько чотирьох днів.

"Здатність Delta утворювати синцитії допомагає йому вислизати від імунної системи і робить вірус більш небезпечним для організму. В процесі відтворення віруси ушкоджують клітинний апарат і створюють свої копії, які, після загибелі клітини, потрапляють у міжклітинний простір, і тільки там піддаються атаці і нейтралізують антитілами", – додає вона.

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У літніх людей цей ефект більш виражений. Якщо людина вакцинована один раз, ефективність вакцинації становить близько 30% для запобігання хвороби і 75% для запобігання госпіталізації. Після двох доз вакцини це співвідношення дорівнює 80% і 94% відповідно.

"Нарешті, здатність вірусу утворювати синцитії може завдати більшої шкоди тканинам і органам організму, особливо легких, де альвеоли мають товщину всього в одну клітку", – пише Голубовська.

Що все це означає для нас

  • зустрічатися з новими штамами вірусу треба, маючи імунітет;
  • гуморальний імунітет після хвороби, за даними ряду досліджень, триває не менше 11 місяців, пріоритет в вакцинації треба віддавати неімунним, особливо з груп ризику;
  • потрібно вакцинуватися і довакцініроваться тим, хто вже отримав першу дозу;
  • після вакцинації не забувайте посилювати засоби індивідуального захисту протягом першого тижня, особливо якщо вона припадає на період інтенсивного росту захворюваності, бо ви уразливі до інфікування – уникайте людних місць, носите маски;
  • оздоровлення, правильне харчування, повноцінний сон.

Нагадаємо, в Україні 21 липня стартував п'ятий етап вакцинації від COVID-19, коли зможуть отримати щеплення всі бажаючі. У великих містах будуть розгорнуті пункти масової вакцинації, а з малих міст та сіл організують безкоштовний транспорт.

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Відзначимо, в МОЗ не відкидають, що в кінці 2021 року в Україні почнуть по другому колу вакцинувати людей, які вже пройшли перший курс щеплень.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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