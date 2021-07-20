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Для вакцинации "Дія" больше не нужна – в приложении уберут онлайн-очередь

20 июля 2021 14:00

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Скоро все украинцы смогут получить вакцину, и для этого не нужно будет записываться в приложении "Дія"

Очередь в приложении уже не нужна. Коллаж "Сегодня"

Очередь в приложении уже не нужна. Коллаж "Сегодня"

В приложении "Дія" больше не нужно стоять в очереди, чтобы получить прививку против коронавируса. С 21 июля в Украине смогут вакцинироваться вже желающие, так что смысла в онлайн-записи больше нет.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Дії".

С завтрашнего дня в Украине начинается пятый этап национального плана вакцинации. То есть вакцинироваться смогут все желающие – независимо от возраста и других факторов.

Чтобы получить вакцину, запись в приложении больше не нужна. За все время с начала вакцинации в очередь записались 698 000 украинцев, из них более 40% уже вакцинировались.

Напомним, 5 июля в Украине заработали цифровые COVID-сертификаты – они уже доступны первым пользователям в "Дії".

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Также мы писали, что в Киеве разоблачили схему подделки результатов ПЦР-тестов на коронавирус с внесением недостоверных данных в приложение "Дій вдома".

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске:

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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