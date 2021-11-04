Чи можна вакцинуватися від грипу, коли хворієш на COVID-19: відповідь інфекціоніста

Цього року поширення грипу може бути активнішим / Колаж "Сьогодні"

Вакцину від грипу та COVID-19 можна вводити одночасно або з інтервалом. Але не можна робити щеплення від грипу, коли ви хворієте на коронавірус.

Про це повідомила інфекціоністка Ольга Голубовська.

Реклама

Кому потрібно вакцинуватися від грипу

Вакцинація від грипу показана всім людям віком від 6 місяців і старше, але пріоритет треба віддавати групам ризику, а також тим, які важко переносять захворювання.

Існують ще епідеміологічні групи ризику – особи, які контактують з великою кількістю людей або перебувають у закритих приміщеннях (будинки для людей похилого віку і т.д.).

"Якщо людина хвора на COVID-19 із середньотяжким або важким перебігом, їй необхідно відстрочити вакцинацію від грипу до одужання. Якщо захворювання легке або безсимптомне (субклінічне) слід вакцинуватися від грипу після закінчення терміну ізоляції ", – уточнює Ольга Голубовська.

Реклама

Вакцина проти грипу

ВООЗ рекомендувалавиробникам виготовляти вакцини одразу проти чотирьох штамів. Медики не радять нехтувати щепленням від грипу. Адже минулого року були випадки, коли люди одночасно хворіли і на грип, і на COVID-19.

Раніше ми писали: