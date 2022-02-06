"Мрія" з військовою допомогою від Данії прибула в Україну, а у Києві поліцейський "фантом" потрапив у ДТП – головні новини за ніч

Літак робив посадку під час снігопаду, а службовий автомобіль "фантом" отримав ушкодження. Колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та цікаві новини, які ви могли пропустити, поки спали.

В Одесі не раді людям із ДЦП: охоронець вигнав із торгового центру дівчину з інвалідністю (відео)

Охоронець торгового центру вигнав дівчину з ДЦП через те, що вона нібито "лякає людей". Скандал стався у магазині біля Дерибасівської, у туристичному центрі Одеси. Юристи заявляють – це незаконно. Подробиці дізнавалася Дарія Сидоровська.

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"Лякаєш людей", "Тебе тут не розуміють", "Ти голосно розмовляєш" – такі слова почула на свою адресу 20-річна Христина, коли прийшла купити гаманець.

Дівчину попросили прийти до ТЦ із батьками. Колаж "Сьогодні"

"Мрія" з військовою допомогою від Данії прибула до України (відео)

У Мережі з'явились відеокадри, які відображають посадку літака АН-225 "Мрія" поблизу аеропорту Гостомеля (Київська область). Відповідний ролик опублікував користувач мережі Дмитро Загуменний.

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"Більше 20 років їжджу повз аеропорт "Гостомель" і жодного разу не бачив зліт або посадку АН-225 "Мрія". Але сьогодні удача мені посміхнулася. Проїжджав повз за кілька хвилин до посадки, побачив вогні злітно-посадкової смуги і зняв посадку найбільшого транспортного літака у світі. Неймовірне видовище", – написав він.

Літак здійснював посадку під час снігопаду. Колаж "Сьогодні"

В Україну везуть пігулки від COVID-19, але не для всіх: кому будуть доступні (відео)

Перша партія пігулок проти коронавірусу прибуде в Україну вже зовсім скоро. Це американський препарат, він блокує фермент, який відтворює генетичний код коронавірусу. Ліки довели свою ефективність проти всіх штамів COVID-19, зокрема і "Дельти".

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У Києві поліцейський "фантом" потрапив у ДТП: жінка на Lexus протаранила автомобіль

Автомобіль-"фантом" патрульної поліції потрапив у ДТП на Повітрофлотському шляхопроводі у Києві. Про це повідомляє перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

За його словами, внаслідок ДТП постраждалі відсутні.

"Службовий автомобіль "фантом" отримав пошкодження лакофарбового покриття. На ньому можна продовжувати повноцінно нести службу", – додав він.