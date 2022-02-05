"Мрія" з військовою допомогою від Данії прибула в Україну (відео)

У мережі з'явилися відеокадри, що зняли посадку літака АН-225 "Мрія" поблизу аеропорту Гостомеля (Київська область).
Відповідний ролик опублікував користувач мережі Дмитро Загуменний.
Деталі
"Більше 20 років їжджу повз аеропорт Гостомель і жодного разу не бачив зліт або посадку АН-225 "Мрія". Але сьогодні удача мені посміхнулася. Проїжджав повз за кілька хвилин до посадки, побачив вогні злітно-посадкової смуги і зняв посадку найбільшого транспортного літака у світі. Неймовірне видовище", – написав він.
Далі по темі
Як видно на відео, літак робив посадку під час снігопаду.
За даними сайту "Обозреватель", на борту "Мрії" знаходиться партія озброєння, яку надала Україні Данія. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє правозахисник Сергій Наумович на своїй сторінці у Facebook. Проте зауважимо, що офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Військова допомога Україні
- 26 січня до аеропорту "Бориспіль" прибула військова допомога із США . Штати передали Україні 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". Водночас у Міноборони України розповіли, що незабаром очікується ще одна партія озброєння.
- В Україну відправлять п'ять тисяч німецьких касок . Поки невідомо, чи це будуть нові чи старі каски німецької армії. У Бундесвері від бойового шолома М92 роками поступово відмовлялися та замінювалися на новіші моделі.
- США хочуть відправити до Європи тисячі військових через загрозу нападу Росії на Україну . За інформацією видання The News York Times, президент США може ухвалити рішення вже цього тижня. Частина військових у такому разі буде перекинута зі США, а решта – з інших частин Європи. Поки що жоден із розглянутих варіантів не передбачає відправлення військових до України.
- Крім того, в Україну прибув британський спецназ із новою партією зброї .