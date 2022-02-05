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СЬОГОДНІ Новини України

"Мрія" з військовою допомогою від Данії прибула в Україну (відео)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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5 лютого, 22:38
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Біля аеропорту зібралося багато глядачів
Літак робив посадку під час снігопаду. Колаж "Сьогодні"
Літак робив посадку під час снігопаду. Колаж "Сьогодні"

У мережі з'явилися відеокадри, що зняли посадку літака АН-225 "Мрія" поблизу аеропорту Гостомеля (Київська область).

Відповідний ролик опублікував користувач мережі Дмитро Загуменний.

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Деталі

"Більше 20 років їжджу повз аеропорт Гостомель і жодного разу не бачив зліт або посадку АН-225 "Мрія". Але сьогодні удача мені посміхнулася. Проїжджав повз за кілька хвилин до посадки, побачив вогні злітно-посадкової смуги і зняв посадку найбільшого транспортного літака у світі. Неймовірне видовище", – написав він.

Як видно на відео, літак робив посадку під час снігопаду.

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За даними сайту "Обозреватель", на борту "Мрії" знаходиться партія озброєння, яку надала Україні Данія. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє правозахисник Сергій Наумович на своїй сторінці у Facebook. Проте зауважимо, що офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Військова допомога Україні

  • 26 січня до аеропорту "Бориспіль" прибула військова допомога із США . Штати передали Україні 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". Водночас у Міноборони України розповіли, що незабаром очікується ще одна партія озброєння.
  • В Україну відправлять п'ять тисяч німецьких касок . Поки невідомо, чи це будуть нові чи старі каски німецької армії. У Бундесвері від бойового шолома М92 роками поступово відмовлялися та замінювалися на новіші моделі.
  • США хочуть відправити до Європи тисячі військових через загрозу нападу Росії на Україну . За інформацією видання The News York Times, президент США може ухвалити рішення вже цього тижня. Частина військових у такому разі буде перекинута зі США, а решта – з інших частин Європи. Поки що жоден із розглянутих варіантів не передбачає відправлення військових до України.
  • Крім того, в Україну прибув британський спецназ із новою партією зброї .

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