На Буковель насувається негода: що потрібно знати туристам

Вранці дрібний сніг удень посилиться і йтиме до самого вечора / Колаж "Сьогодні"

Погода в Буковелі завтра, 25 січня, до самого вечора буде хмарною. Протягом усього дня очікується мокрий сніг, а температура повітря підніметься до 0 градусів.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр .

Погода цього дня в Буковелі не буде ясною. Хмари закриють небо з самого ранку і протримаються до пізнього вечора. Вранці дрібний сніг удень посилиться, і йтиме до самого вечора.

Вночі стовпчики термометрів опустяться до 16 градусів морозу. А ось вдень температура повітря прогріється до 0 градусів.

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Погода в Буковелі на 25 січня. Скрін: Укргідрометцентр

Як поводитися в горах

Важливо знати кілька правил, як правильно поводитися в горах . Потрібно записати номери телефонів рятувальних служб перед походом у гори взимку, коли погодні умови можуть різко змінюватися.

У гори бажано йти групою від трьох і більше людей. Адже якщо йде троє, і одному стає погано або травмується, то більше людей зможуть допомогти.

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Також є міф про те, що колись хтось заблукав у горах, то сходити вниз треба вздовж потоку води. Це недопустимо. Насправді спуск вниз уздовж гірської річки в диких місцях загрожує небезпечними наслідками.

Від потоку гірської річки треба триматися на відстані, лише чуючи його поруч. Спускатися потрібно стежкою, а не прямо вздовж гірської ущелини.

Погода в Україні

Погода в Україні завтра, 25 січня, буде морозною. Також синоптики прогнозують сніг, проте чекати на нього варто не в усіх регіонах. У північній, центральній та південній частині країни буде сонячно та сухо.

Завтра на заході від -5 до -1 градуса, а також сніг, який йтиме вночі та вдень. На сході стовпчики термометри показуватимуть від -6 до -2 градусів. Тут синоптики також попереджають про опади.

У північних регіонах – від -7 до -5 градусів та сонячна погода. На півдні України термометри покажуть від -4 до -1 градуса, буде сухо та сонячно.

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