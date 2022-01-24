На українців знову чекають сніг та мороз: де бушуватиме негода

Погода в Україні завтра, 25 січня, буде холодна. Також синоптики прогнозують сніг, проте чекати на нього варто не в усіх регіонах. У північній, центральній та південній частині країни буде сонячно та сухо.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Завтра на заході від -5 до -1 градуса, а також сніг, який йтиме вночі та вдень. На сході стовпчики термометра покажуть від -6 до -2 градусів. Синоптики також попереджають про опади.
У північних регіонах – від -7 до -5 градусів та сонячна погода. На півдні України термометри покажуть від -4 до -1 градуса, буде сухо та сонячно.
Якою буде зима в Україні
Січень прогнозували контрастним за температурою. Початок місяця похмурий, теплий і малосніжний, а друга його половина – морозяна та сніжна.
Лютий очікується холодний, сніжний, з сильними морозами у другій половині. У середині місяця очікуються сильны завырюхи, а наприкінці – тріскучі морози та сніг.
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