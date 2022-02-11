На Україну насувається негода: де на неї чекати

У країні обіцяють мокрий сніг та сильний вітер / Колаж "Сьогодні"

Погода в Українізавтра, 12 лютого, буде сонячною, але холодною. Все через антициклон, який підійде до країни. Мокрий сніг пройде у більшості областей, а сухо буде лише у південній частині.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

Реклама

У суботу вітер буде північно-західним та поривчастим, до 15-20 метрів за секунду.

У Києві найближчої ночі та вранці прогнозують мокрий сніг. Вночі у місті буде невеликий мороз, а вдень температура повітря підніметься до +3 градусів. Також варто чекати на сильний вітер.

Прогноз погоди в Україні на 12 лютого. Фото: Наталки Діденко

Реклама

Яка температура буде у лютому?

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів "Сьогодні", що у лютому середньомісячна температура повітря буде від 0 до 4 градусів морозу, на високогір'ях Карпат – до 6 градусів морозу, це близько до норми (тобто лютий виявиться теплішим за січень на 1-2 градуси. – Ред.). На півдні Одеської області, а також у Криму та на Закарпатті – до 4 градусів тепла.

Раніше ми писали: