На заході потеплішає, а в Києві похолодає: прогноз погоди на 5 серпня (карта)

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, на сході і півдні як і раніше буде спекотно і сухо, а решту областей сьогодні заливатиме

На заході України температура трохи підвищиться, а в центрі знизиться / колаж "Сьогодні"

У четвер, 5 серпня, грози знову розділять Україну – центр, північ і захід заливатиме, а на сході буде спекотно і сухо. У центральних областях також трохи знизиться температура, тоді як у західних, навпаки, стане тепліше.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві в четвер тепла сонячна погода зміниться грозами і на кілька градусів похолодає. У столиці обіцяють 24-26 градусів.

Погода в регіонах

На сході і півдні як і раніше спекотно і сухо, а решта областей сьогодні заливатиме.

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На півночі обіцяють температуру близько 25-27 градусів. У Чернігівській, Київській, Сумській та Житомирській областях у четвер будуть зливи з грозами.

обіцяють температуру близько 25-27 градусів. У Чернігівській, Київській, Сумській та Житомирській областях у четвер будуть зливи з грозами. На заході , як і вчора, литиме всюди. Зате температура дещо підвищиться. В середньому в цьому регіоні буде 24-26 градусів, а на Закарпатті – до +27.

, як і вчора, литиме всюди. Зате температура дещо підвищиться. В середньому в цьому регіоні буде 24-26 градусів, а на Закарпатті – до +27. У центрі сьогодні також будуть грози, але не скрізь. У Дніпрі та Полтаві буде без опадів, а в Черкасах і Кропивницькому обіцяють зливи. У Кіровоградській і Черкаській областях прогнозують 26-28 градусів, в Дніпрі – до +32, а в Полтаві – 27-29 градусів.

На сході у четвер скрізь обіцяють сонце з невеликою хмарністю. У Луганській і Донецькій областях стане ще спекотніше – до 32 градусів. У Харкові температура буде трохи нижча – 29-31 градус.

у четвер скрізь обіцяють сонце з невеликою хмарністю. У Луганській і Донецькій областях стане ще спекотніше – до 32 градусів. У Харкові температура буде трохи нижча – 29-31 градус. На півдні 5 серпня пройде без опадів. Температура скрізь трохи підвищиться: у Миколаєві і Херсоні – до 32 градусів, в Одесі буде 29-31, а в окупованому Криму – близько 30 градусів.

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

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