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На заході потеплішає, а в Києві похолодає: прогноз погоди на 5 серпня (карта)

5 серпня, 06:15

Юлія Безпечна

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, на сході і півдні як і раніше буде спекотно і сухо, а решту областей сьогодні заливатиме

На заході України температура трохи підвищиться, а в центрі знизиться / колаж "Сьогодні"

У четвер, 5 серпня, грози знову розділять Україну – центр, північ і захід заливатиме, а на сході буде спекотно і сухо. У центральних областях також трохи знизиться температура, тоді як у західних, навпаки, стане тепліше.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві в четвер тепла сонячна погода зміниться грозами і на кілька градусів похолодає. У столиці обіцяють 24-26 градусів.

Погода в регіонах

На сході і півдні як і раніше спекотно і сухо, а решта областей сьогодні заливатиме.

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Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Новини "Сьогодні" також повідомляли, що сильний град зупинив рух на трасі Одеса – Київ, а в Миколаївській області шквальний вітер зривав дахи з будинків.

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