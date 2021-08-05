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На западе потеплеет, а в Киеве похолодает: прогноз погоды на 5 августа (карта)

5 августа, 06:15

Юлия Безпечная

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, на востоке и юге по-прежнему будет жарко и сухо, а остальные области сегодня будет заливать

На западе Украины температура немного поднимется, а в центре снизится / коллаж "Сегодня"

В четверг, 5 августа, грозы снова разделят Украину – центр, север и запад будет заливать, а на востоке будет жарко и сухо. В центральных областях также немного снизится температура, тогда как в западных, наоборот, станет теплее.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве в четверг теплая солнечная погода сменится грозами и на несколько градусов похолодает. В столице обещают 24-26 градусов.

Погода в регионах

На востоке и юге по-прежнему жарко и сухо, а остальные области сегодня будет заливать.

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Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Новости "Сегодня" также сообщали, что сильный град остановил движение на трассе Одесса – Киев, а в Николаевской области шквальный ветер срывал крыши с домов.

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