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Украину разделят жара и "похолодание": синоптик уточнила погоду на четверг

4 августа 2021 16:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В некоторых областях к грозовым дождям добавится еще и шквальный ветер – непогода снова может натворить беды

Пока украинцы как могут спасаются от жары

Пока украинцы как могут спасаются от жары / Фото: AFP

Завтра в Украине снова будут грозы на западе и жара на востоке. Осадки зацепят центр и север страны. Температура воздуха будет колебаться от 22 до 33 градусов.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

В западных областях, на севере и местами в центральной части Украины кратковременные дожди и грозы, временами будут сопровождаться шквалами.

На востоке, юге и в восточных районах центра (Днепр с районами, область) удержится сухая жаркая погода с температурой воздуха 28-33 градуса.

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На севере и в большинстве центральных областей ожидается завтра 25-29 градусов, в западной части 22-27 градусов.

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Чего ждать в Киеве

В столице в четверг пройдет дождь с грозой. Максимальная температура воздуха составит 26-27 градусов.

"В пятницу дождь может измениться на серьезный ливень в сочетании с шквалом. Температура воздуха в Украине в ближайшее время будет колебаться в незначительных пределах, с востока и юга жара пока уходить не хочет", – добавила Диденко.

  • В последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета, да еще и в теплых странах. Климатологи это связывают, в первую очередь, с деятельностью человека. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее говорил, что "мы находимся на краю пропасти".
  • В Украине нынешнее лето ставит рекорд за рекордом в плане высокой температуры. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отмечает, что нас ждут новые волны жары.
  • Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне непогода снова натворила беды в Украине. Сильный град остановил движение на трассе Одесса – Киев, ледяные шары сыпались с неба в селе Кучурган, а ветер в регионе достигал 20 метров в секунду. Дождь был настолько сильный, что местами на трассе не было видно дороги. А в Николаевской области шквальный ветер срывал крыши с домов.

Также мы писали, как в двух областях Украины пронесся ураган.

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