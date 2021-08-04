Грозовой запад и жаркий восток: прогноз погоды на 4 августа (карта)

Самая комфортная температура по-прежнему в западных областях, но в среду там снова будет грохотать и блистать

В Украине снова сошлись грозы и жара. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 4 августа, грозы неожиданно переместятся с восточной части Украины на запад, но прохладней не станет, а на юге и востоке сохранится настоящая жара.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве в среду будет достаточно комфортно. В столице обещают 25-27 градусов и никаких осадков.

Погода в регионах

Самая комфортная температура по-прежнему сохраняется в западных областях, но сегодня их снова будет заливать.

На севере обещают температуру около 25-27 градусов. В Черниговской, Киевской и Сумской областях в среду осадков не будет, а в Житомирской обещают грозы.

обещают температуру около 25-27 градусов. В Черниговской, Киевской и Сумской областях в среду осадков не будет, а в Житомирской обещают грозы. На западе лить в среду будет везде. Температура в среднем составит 23-25 градусов, а на Закарпатье традиционно будет немного повыше – до +26.

лить в среду будет везде. Температура в среднем составит 23-25 градусов, а на Закарпатье традиционно будет немного повыше – до +26. В центре осадков сегодня не прогнозируют. В Кировоградской и Черкасской областях будет 26-28 градусов, в Днепре – до +29, а в Полтаве – 25-27 градусов.

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На востоке в среду во всех областях обещают солнце с небольшой облачностью. В Луганской по-прежнему жарко до 30 градусов. В Донецкой области температура опустится до +29, а в Харьковской ожидают 28-30 градусов.

в среду во всех областях обещают солнце с небольшой облачностью. В Луганской по-прежнему жарко до 30 градусов. В Донецкой области температура опустится до +29, а в Харьковской ожидают 28-30 градусов. На юге 4 августа пройдет без осадков. Температура кругом немного опустится: в Одессе – до 29 градусов, в Симферополе – 29-31. В Николаевской и Херсонской областях прогнозируют 28-30 градусов.

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Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Новости "Сегодня" также сообщали, что сильный град остановил движение на трассе Одесса-Киев, а в Николаевской области шквальный ветер срывал крыши с домов.