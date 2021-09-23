На заході України потеплішає, східні області продовжить заливати – прогноз погоди на 23 вересня

На сході країни і в центрі дощі збережуться / Колаж "Сьогодні"

У четвер, 23 вересня, в Україні буде і дощ, і сонце, і хмарна погода. Однак поки не буде нічних заморозків.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в регіонах

На західній Україні протягом 23 вересня буде хмарно, але без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря в районі +11...+14 градусів вдень і вночі усього +3...+6 градусів.

Більше не пощастить північним регіонам. Тут синоптики обіцяють також похмуру погоду, але ще й з дощами. Денна температура буде не більше +11 градусів. Вночі можна очікувати всього +3 градуси.

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На сході України продовжать іти дощі. При цьому буде трохи тепліше, ніж в інших регіонах країни – температура там буде від +11 до +13 градусів.

На півдні України, включно з Кримом, стовпчики термометрів будуть триматися на позначці +12...+15 градусів. І тільки в Криму варто очікувати дощі.

Протягом усього дня у Києві також обіцяють опади. Вдень температура буде +9...+11 градусів. Уночі не вище +6 градусів.

Довгострокові прогнози

Традиційно має потеплішати також у жовтні. Народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на жовтень.

Водночас вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого на Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як розповідав "Сьогодні" найвідоміший народний синоптик Леонід Горбань, у другій половині вересня погода істотно зіпсується, а наприкінці місяця буде два похолодання, які розділить короткочасне потепління майже до 20 градусів.