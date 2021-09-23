На западе Украины потеплеет, восточные области продолжит заливать – прогноз погоды на 23 сентября

На востоке страны и в центре дожди сохранятся / Коллаж "Сегодня"
В четверг, 23 сентября, в Украине будет и дождь, и солнце, и облачная погода. Однако пока не будет ночных заморозков.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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Погода в регионах
На западной Украине в течение 23 сентября будет пасмурно, но без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха в районе +11...+14 градусов днем и ночью всего +3..+6 градусов.
Больше не повезет северным регионам. Здесь синоптики обещают также пасмурную погоду, но еще и с дождями. Дневная температура будет не более +11 градусов. Ночью можно ожидать всего +3 градуса.
На востоке Украины продолжат идти дожди. При этом будет немного теплее, чем в других регионах страны – температура там будет от +11 до +13 градусов.
На юге Украины, включая Крым, столбики термометров будут держаться на отметке +12...+15 градусов. И только в Крыму стоит ожидать дожди.
В течение всего дня в Киеве также обещают осадки. Днем температура будет +9...+11 градусов. Ночью не выше +6 градусов.
Долгосрочные прогнозы
- Традиционно должно потеплеть еще в октябре. Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на октябрь.
- Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.
- Как рассказывал "Сегодня" самый известный народный синоптик Леонид Горбань, во второй половине сентября погода существенно испортится, а в конце месяца будет два похолодания, которые разделит кратковременное потепление почти до 20 градусов.