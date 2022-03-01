Нам треба стояти поруч: Європарламент прийняв заявку України на вступ до ЄС

Украина на пусти в ЕС / Фото: Колаж: Сьогодні

Європарламент ухвалив заявку України на вступ до Євросоюзу. Розпочато спеціальну процедуру вступу. Про це повідомили в офіційному Телеграм-каналі Міністерства цифрової трансформації України.

"Історичний день! Зараз у Європарламенті розглядають надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Чекаємо на справедливе рішення", – йдеться у повідомленні.

Прийняттю заявки України на вступ до Євросоюзу передував виступ президента України Володимира Зеленського у Європарламенті.

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"Заявка України на вступ – "легітимна, і ми маємо розглянути її серйозно в ці важкі часи". "Ми маємо заангажувати Єврокомісію, щоб виробити рішення", – сказав він.

Президент Володимир Зеленський, виступаючи перед Європарламентом по відеозв'язку, сказав, що зараз Україна бореться за виживання, – і це головна мотивація, – але й за те, щоб бути рівноправними членами Європи.

"З нами ЄС точно буде міцнішим. Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу, що ми, як мінімум, такі ж, як і ви. Доведіть, що ви з нами", – сказав він.

Україна та ЄС

Президент України Володимир Зеленський на фоні вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою.

"Ми звертаємось до Євросоюзу про невідкладне приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами, але наша мрія – бути разом з усіма європейцями та, головне, бути на рівних", – заявив він.

Прийняття України до Європейського Союзу поки що не стоїть на порядку денному, хоча країна має європейську перспективу, заявив 28 лютого віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель. Проте зазначимо, що це він сказав до того, як Україна направила заявку на членство.