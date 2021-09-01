Нардеп Трухін зізнався, що був учасником ДТП з футбольними суддями

Депутат Олександр Трухін надав свої перші коментарі за фактом своєї участі з ДТП / Колаж "Сегодня"
Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін вперше прокоментував чутки, що він був одним з учасників резонансного ДТП на в'їзді до Києва 23 серпня, в яке також потрапили судді Української асоціації футболу (УАФ).
На запит агентства Інтерфакс-Україна Трухін відповів, що ніколи не збирався приховувати своє перебування на місці аварії, сприяв співробітникам Національної поліції в збиранні інформації під час реєстрації ДТП і дав усі свідчення.
"Відразу після інциденту я сам зв'язався з колегами по партії, повідомив про те, що трапилося. При цьому, незважаючи на шок від аварії, я добровільно пред'явив документи співробітникам Національної поліції, максимально сприяв їм у збиранні інформації під час реєстрації ДТП і дав усі необхідні свідчення", – йдеться у відповіді Трухіна.
При цьому політик теж опинився серед постраждалих. Він сильно вдарився головою. Працівники швидкої допомоги діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму і гіпертонічний криз.
Лучано Лучі потрапив в аварію у Києві
За словами Трухіна, водії всіх трьох транспортних засобів, які зіткнулися, пройшли тест на драгерах і ні у одного з них показники алкоголю в крові не перевищували норму.
"Я не підтримую зв'язок з постраждалими, але в разі необхідності, звичайно, готовий надати їм будь-яку допомогу і підтримку. Сам я зараз проходжу амбулаторне лікування і дуже просив би зрозуміти, що найближчим часом не готовий до зайвої публічності", – запевнив депутат.
Як сталося ДТП
Аварія сталася 23 серпня о 15:45 на під'їзді до Києва по Бориспільській трасі.
Автомобіль Ford, в якому пересувався глава Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, стояв на перехресті, зупинившись на червоне світло світлофора. І в цей момент в нього врізався інший автомобіль марки Audi, яким, за даними ЗМІ, керував народний депутат.
Другий нібито не дотримувався необхідної дистанції і необхідної швидкості руху під час під'їзду до регульованого перехрестя. В результаті чого Audi зіткнулася з автомобілями марки Ford і Daewoo.
За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
ДТП з народними депутатами
Депутати Верховної Ради досить часто потрапляють у дорожні аварії.
- 8 липня народний депутат Олександр Юрченко влаштував ДТП у Львові на незадекларованому дорогому авто. Поліція звернулася до суду, щоб позбавити Юрченка водійських прав терміном на рік.
- У 2018 році в ДТП потрапив народний депутат Сергій Лещенко на своєму автомобілі Volkswagen. Серйозні травми отримав водій вантажівки, з якою сталося зіткнення машини нардепа.
- У 2012 році народний депутат Мустафа Найєм потрапив у ДТП біля будівлі телеканалу "112 Україна". Тоді ніхто не постраждав.