Нардеп Трухин признался, что был участником ДТП с футбольными судьями

Депутат Александр Трухин предоставил свои первые комментарии по факту своего участия с ДТП / Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин впервые прокомментировал слухи, что он был одним из участников резонансного ДТП на въезде в Киев 23 августа, в которое также попали судьи Украинской ассоциации футбола (УАФ).

На запрос агентства Интерфакс-Украина Трухин ответил, что никогда не собирался скрывать свое пребывание на месте аварии, способствовал сотрудникам Национальной полиции в сборе информации при регистрации ДТП и дал все показания.

"Сразу после инцидента я сам связался с коллегами по партии, сообщил о том, что случилось. При этом, несмотря на шок от аварии, я добровольно предъявил документы сотрудникам Национальной полиции, максимально способствовал им в сборе информации при регистрации ДТП и дал все необходимые показания", – говорится в ответе Трухина.

При этом политик тоже оказался среди пострадавших. Он сильно ударился головой, прибывшие работники скорой помощи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз.

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По словам Трухина, водители всех трех транспортных средств, которые столкнулись друг с другом, прошли тест на драгерах и ни у одного из них показатели алкоголя в крови не превышали норму.

"Я не поддерживаю связь с пострадавшими, но в случае необходимости, конечно, готов предоставить им любую помощь и поддержку. Сам я сейчас прохожу амбулаторное лечение и очень просил бы понять, что в ближайшее время не готов к излишней публичности", – заверил депутат.

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Как произошло ДТП

Авария произошла 23 августа в 15:45 на подъезде к Киеву по Бориспольской трассе.

Автомобиль Ford, в котором передвигался глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, стоял на перекрестке, остановившись на красный свет светофора. И в этот момент в него врезался другой автомобиль марки Audi, которым, по данным СМИ, управлял народный депутат.

Лучано Лучи попал в ДТП в Киеве / Фото: УАФ, Facebook

Второй якобы не выдержал необходимую дистанцию ​​и не придерживался необходимой скорости движения при подъезде к регулируемому перекрестку. В результате чего Audi столкнулась с автомобилями марки Ford и Daewoo.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

ДТП с народными депутатами

Депутаты Верховной Рады довольно часто попадают в дорожные аварии.