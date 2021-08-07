"Наші його бездарно віддали": Гордон вказав на велику помилку щодо Криму

Жоден українець не повинен їздити на окуповані території і в Росію в знак протесту проти російської агресії

Гордон незадоволений діями української влади у 2014 році. Скріншот

Журналіст Дмитро Гордон вже говорив, що Путін не віддасть Крим. Він вважає, що у 2014 році українська влада, в якому б розваленому стані не була, повинна була перешкодити "зеленим чоловічкам" захопити півострів і це було реально.

Про те він сказав на телеканалі Україна 24.

За його словами, він не відвідував Крим і Донбас з початку окупації, а в Росії вже не був з січня 2014-го. Також журналіст зазначив, що погано ставиться до українців, які їздять на окупований півострів.

"Я вважаю, що в знак протесту проти анексії Криму жоден українець не повинен їздити на окуповані території і в Росію", – сказав Гордон і додав, що це ж стосується і Луганська з Донецьком.

Також він вважає, що півострів можна було відбити у росіян, які не особливо і розраховували на успіх операції.

"Наші його бездарно віддали. І мене ніхто не переконає у тому, що у нас нічого не було, щоб захищати. А ви пробували? Я вважаю, що Крим не можна було віддавати – за Крим треба було боротися всім, що було. Голова Кабміну Криму Анатолій Могильов сказав, що були отримані радіоперехоплення "зелених чоловічків" (російських військових. – Ред.), команда була така: "Протягом доби спробуйте вирішити питання. Якщо не вийде – повертайтеся назад". Треба було зробити все, щоб не вийшло", – підкреслив журналіст.

окупація Криму

Крим був незаконно анексований Росією в березні 2014 року після проведення "референдуму", не визнаного ні Україною, ні світовим співтовариством. У тому числі "кримський референдум" не визнає і ООН.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 р. початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій.

У свою чергу Міжнародний кримінальний суд (Гаазький трибунал) визнав, що дії Росії під час окупації Криму розцінюються як військовий конфлікт проти України. У Гаазі зазначають, що цей міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно президент Володимир Зеленський говорив, що Крим ніколи не буде російським. Нехай окупанти хоч історію перепишуть і переназвуть міста кримські, але від кримських татар не здихаються.

А раніше Зеленський заявляв, що не розмінюватиме Крим на Донбас. У той же час в Києві за час війни з окупантами зрозуміли, що Захід не розв'яже проблему російської агресії.