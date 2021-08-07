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"Наші його бездарно віддали": Гордон вказав на велику помилку щодо Криму

7 серпня, 15:32

Сергій Мартинець

Жоден українець не повинен їздити на окуповані території і в Росію в знак протесту проти російської агресії

Гордон незадоволений діями української влади у 2014 році. Скріншот

Журналіст Дмитро Гордон вже говорив, що Путін не віддасть Крим. Він вважає, що у 2014 році українська влада, в якому б розваленому стані не була, повинна була перешкодити "зеленим чоловічкам" захопити півострів і це було реально.

Про те він сказав на телеканалі Україна 24.

За його словами, він не відвідував Крим і Донбас з початку окупації, а в Росії вже не був з січня 2014-го. Також журналіст зазначив, що погано ставиться до українців, які їздять на окупований півострів.

"Я вважаю, що в знак протесту проти анексії Криму жоден українець не повинен їздити на окуповані території і в Росію", – сказав Гордон і додав, що це ж стосується і Луганська з Донецьком.

Також він вважає, що півострів можна було відбити у росіян, які не особливо і розраховували на успіх операції.

"Наші його бездарно віддали. І мене ніхто не переконає у тому, що у нас нічого не було, щоб захищати. А ви пробували? Я вважаю, що Крим не можна було віддавати – за Крим треба було боротися всім, що було. Голова Кабміну Криму Анатолій Могильов сказав, що були отримані радіоперехоплення "зелених чоловічків" (російських військових. – Ред.), команда була така: "Протягом доби спробуйте вирішити питання. Якщо не вийде – повертайтеся назад". Треба було зробити все, щоб не вийшло", – підкреслив журналіст.

окупація Криму

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно президент Володимир Зеленський говорив, що Крим ніколи не буде російським. Нехай окупанти хоч історію перепишуть і переназвуть міста кримські, але від кримських татар не здихаються.

А раніше Зеленський заявляв, що не розмінюватиме Крим на Донбас. У той же час в Києві за час війни з окупантами зрозуміли, що Захід не розв'яже проблему російської агресії.

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Джерело: Сьогодні

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