"Наши его бездарно отдали": Гордон указал на большую ошибку по Крыму

Ни один украинец не должен ездить на оккупированные территории и в Россию в знак протеста против российской агрессии

Гордон недоволен действиями украинской власти в 2014 году. Скриншот

Журналист Дмитрий Гордон уже говорил, что Путин не отдаст Крым. Он считает, что в 2014 году украинская власть, в каком бы разваленном состоянии не была, должна была помешать "зеленым человечкам" захватить полуостров и это было реально.

Об том он сказал на телеканале Украина 24.

По его словам, он не посещал Крым и Донбасс с начала оккупации, а в России уже не был с января 2014-го. Также журналист отметил, что плохо относится к украинцам, которые ездят на оккупированный полуостров.

"Я считаю, что в знак протеста против аннексии Крыма ни один украинец не должен ездить на оккупированные территории и в Россию", – сказал Гордон и добавил, что это же касается и Луганская с Донецком.

Также он считает, что полуостров можно было отбить у россиян, которые не особо и рассчитывали на успех операции.

"Наши его бездарно отдали. И меня никто не переубедит в том, что у нас ничего не было, чтобы защищать. А вы пробовали? Я считаю, что Крым нельзя было отдавать – за Крым надо было сражаться всем, что было. Председатель Кабмина Крыма Анатолий Могилев сказал, что были получены радиоперехваты "зеленых человечков" (российских военных. – Ред.), команда была такая: "В течение суток попытайтесь решить вопрос. Не получится – возвращайтесь назад". Надо было сделать все, чтобы не получилось", – подчеркнул журналист.

Оккупация Крыма

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Владимир Зеленский говорил, что Крым никогда не будет русским. Пусть оккупанты хоть историю перепишут и переназовут города крымские, но от крымских татар не избавятся.

А ранее Зеленский заявлял, что не будут разменивать Крым на Донбасс. В то же время в Киеве за время войны с оккупантами поняли, что Запад не решит проблему российской агрессии.