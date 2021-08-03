Українська
$ 26,84
31,9
  1. Последние новости Украины

Зеленский: Я там жил, это моя земля – Крым никогда не будет русским (видео)

3 августа 2021 12:08

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Пусть оккупанты хоть историю перепишут и переназовут города крымские, но от крымских татар не избавятся

Зеленский дал понять оккуантам, что им ничего не "светит" в Крыму. Коллаж "Сегодня"

Зеленский дал понять оккуантам, что им ничего не "светит" в Крыму. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупированный Крым никогда не станет русским и его освобождение – это лишь вопрос времени. Об этом он сказал в интервью телеканалу "ДОМ", фрагмент которого глава государства опубликовал в Facebook.

Реклама

Он уверен, что для оккупантов украинская земля никогда не станет родной.

"Ты любишь эту страну, или не любишь. Вот не любишь Украину – ты гость, ты путешественник. Вот эти люди, которые оккупировали, они никогда не будут любить Крым так, как любим мы. Для тебя эта природа – уникальна, для тебя это море – это детство, для тебя эти рапаны вкусные. Это невозможно привить – это мое. Я этот Крым знаю … Я там жил, это моя земля. Это не их земля, их поколения здесь расти не будут, и дети их тут не находятся. И умирать за нашу землю они не будут. Это никогда не будет русской территорией. Просто – никогда", – сказал Зеленский.

Освобождение Крыма – это вопрос времени

Президент считает, что пусть оккупанты хоть историю перепишут и переназовут города крымские, но от крымских татар не избавятся.

В тренде
Суд по Семенченко и встреча министра экономики с ЕБА – анонсы СЕГОДНЯ
Суд рассмотрит аппеляцию Семенченко, а Любченко встретится с представителями ЕБА / коллаж "Сегодня"
Реклама

"Все они вернутся к себе домой – это вопрос времени", – подчеркнул глава государства.

  • Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
  • Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
  • В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский заявлял, что не будут разменивать Крым на Донбасс. В то же время в Киеве за время войны с оккупантами поняли, что Запад не решит проблему российской агрессии.

В феврале этого года Зеленский обратился к крымчанам на двух языках. Он отметил, что Крым был сердцем Украины, которое Россия брутально вырвала у нашей страны.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Украину идут похолодание и дожди. Какой будет погода 2 и 3 августа – прогноз
В Украину идут похолодание и дожди. Какой будет погода 2 и 3 августа – прогнозУкраина
В Украину ворвется похолодание: где спадет жара и кому не повезет с грозами
В Украину ворвется похолодание: где спадет жара и кому не повезет с грозамиУкраина
Опустынивание и аномальные зимы. Каким будет климат Украины через 50 лет?
Опустынивание и аномальные зимы. Каким будет климат Украины через 50 лет?Украина
Зеленского заметили в столичном супермаркете – что покупал (фото)
Зеленского заметили в столичном супермаркете – что покупал (фото)Украина
В Украине объявлено штормовое предупреждение: где испортится погода
В Украине объявлено штормовое предупреждение: где испортится погодаУкраина
Непривитых от COVID-19 не пустят на работу? Что ждет украинцев
Непривитых от COVID-19 не пустят на работу? Что ждет украинцевУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять