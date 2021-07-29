Наскільки точні прогнози погоди народних синоптиків і чи можна їм вірити

Леонід Гонрбань каже, що зробити точний прогноз дуже складно. Колаж: "Сьогодні"

Найвідоміший народний синоптик Леонід Горбань розповів, наскільки точні його нетрадиційні прогнози і наскільки ймовірним є, що він вгадає, наприклад, з дощем. Про це він сказав в інтерв'ю сайту "Сегодня".

Деякі скептики стверджують, що "народні" прогнози погоди неточні, на що він відповів прикладом.

"Є середня зарплата по країні, є середня зарплата в окремих галузях, нарешті, є середня зарплата окремо взятого працівника. Так і з погодою. В Україні сім кліматичних зон, які дуже відрізняються. Тому усереднений прогноз показує загальні тенденції погоди в цьому місяці. Можна зробити окремий розрахунок погоди, наприклад, для Києва, для Луганська, для умовної Яблунівки. Він буде близький до 95%. Але це дуже трудомістка робота", – каже Горбань.

Народні прогнози точніші?

Синоптик зазначає, що ймовірність його усередненого прогнозу – близько 75%. Наприклад, в окремих регіонах дощ може пройти на один-два дні пізніше або раніше, але середньострокові погодні тенденції на кожен місяць прогноз показує правильно.

"Прогнозувати опади найскладніше. Сильні дощі осені-весни розрахувати легко, а от літні дощики ніколи не йдуть фронтом, не захоплюють великі території. Особливо коли заходить середземноморський циклон. Розрахунок для них потрібно робити в радіусі 10-15 км. Тому скептики і кажуть: ось, мовляв, ви обіцяли сьогодні дощ, а у нас дощу немає. Але популярні розрахунки, що публікуються в ЗМІ – усереднені, в масштабі всієї України, тому очевидно, що вони менш точні", – пояснив Горбань.

Леонід Горбань – людина унікальна. Йому скоро виповниться 82 роки, і він – єдиний в Україні, хто вміє спрогнозувати погоду на роки вперед. Ще він унікальний тому, що за освітою не метеоролог, а... інженер-механік, підполковник, який має 34 роки військової вислуги.

Народний синоптик дав прогноз погоди на серпень – каже, в Україні буде сухо і спекотно, та наприкінці місяця можливі зливи.

– каже, в Україні буде сухо і спекотно, та наприкінці місяця можливі зливи. Восени Горбань прогнозує два бабиних літа, морози і ранній сніг, а також розповів, коли українцям чекати перших морозів і який приємний сюрприз нас чекає у жовтні.

два бабиних літа, морози і ранній сніг, а також розповів, коли українцям чекати перших морозів і який приємний сюрприз нас чекає у жовтні. А взимку синоптик обіцяє крижані дощі, люті морози і снігові бурани, але не обійдеться без потепління, причому відразу після Нового року.