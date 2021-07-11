Настає рекордна спека: поради медиків, як легше переносити високі температури

Виходити з дому в таку погоду не рекомендується

В Україні настала спека, яку приніс антициклон Cornelieke, і медики рекомендують за таких високих температур якомога менше виходити з дому. Про це повідомляли новини "Сьогодні".

Якщо ж залишатися вдома неможливо, то лікарі дають кілька порад, як легше переносити спеку:

одягайтеся так, щоб якомога більша частина тіла була закрита;

одяг повинен бути вільного крою і з легких тканин;

будь-які активності, наприклад, заняття спортом або прогулянки, краще влаштовувати вранці;

пити потрібно стільки, скільки вимагає організм;

надавати перевагу легкій їжі і пісним стравам.

Від спеки нам страждати весь наступний тиждень. І тільки 18-19 липня може стати трохи свіжіше. Спочатку – лише на заході. Подробиці на відео:

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Раніше ми розповідали, якою буде погода на весь липень – синоптики обіцяють тропічну спеку, тобто сильну вологість і високі температури.

За 10 днів нас чекає третій удар стихії. Розпочнеться він із сильних злив, за два дні, 21-22 липня, випаде 15-20 мм опадів, але без ураганів і градів. Буря можлива за три дні, з 25 по 27 липня.