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Припече не на жарт: в Україну прийшов антициклон Cornelieke

10 липня 2021 13:00

Світлана Москаленко , Дар'я Мельник

Медики, радять у таку погоду не йти далеко від кондиціонеру і банально сидіти вдома, якщо маєте таку змогу

Спека в Україні. Колаж Сьогодні

Спека в Україні. Колаж Сьогодні

Відсьогодні в Україну прийшов новий антициклон Cornelieke зі своїми 34 градусами спеки. Буде не лише спекотно, а й сухо. Як повідомляють новини "Сьогодні", лише на заході синоптики обіцяють дощі з грозами.

Готуємося до рекордних показників на термометрах

Синоптики обіцяють, що від понеділка температура повітря сягне рекордів.

"Температурні показники вночі будуть становити 18-22 градуси, в денні години – 28-33, подекуди можливі навіть до 35 пригрівати. З понеділка показники залишатимуться високими. Впродовж наступного тижня спека утримається в Україні. І навіть наприкінці наступного тижня може ще на 1-2 градуси посилитися", – коментує синоптик Українського Гідрометцентру Олександра Хала.

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Від спеки нам потерпати увесь наступний тиждень. І тільки 18-19 липня може стати трохи свіжіше. Спочатку – тільки на заході.

/ Фото: Сьогодні

Як врятуватись від спеки

Медики, радять у таку погоду не йти далеко від кондиціонеру і банально сидіти вдома, якщо маєте таку змогу. Якщо ж йти кудись таки доведеться:

  • одягайтеся так, щоби якомога більша частина тіла була закрита;
  • одяг має бути вільного крою й з легких тканин;
  • будь-які активності, наприклад, заняття спортом або прогулянки, краще влаштовувати зранку;
  • пити треба стільки, скільки вимагає організм;
  • надавати перевагу легкій їжі та пісним стравам.

Потерпає не лише Україна

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Від спеки зараз потерпаємо не тільки ми. Пече Європу. Аномальні показники також фіксують в Північній Америці. У Канаді температура піднялася майже до 50 градусів. У Кувейті температура тримається в межах 50 градусів, а у вівторок піднялася аж до 73-х. Під пекучим сонцем плавилися автомобілі й світлофори.

Раніше ми розповідали, якою буде погода на весь липень – синоптики обіцяють тропічну спеку, тобто сильну вологість та високі температури.

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