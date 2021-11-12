Не дожив до обміну. Окупанти вбили полоненого українця в тюрмі на Донбасі

На Донбасі у в'язниці вбили полоненого Руслана Макарця (на фото). / Фото: Колаж: Сьогодні

На окупованому Донбасі в колонії загинув українець Руслан Макарець. Його вважали полоненим, хоч у минулому він працював на "ДНР", але потім здався українській поліції та співпрацював з нею.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

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"Отримала шокуючу звістку про смерть нашого співгромадянина, 37-річного Руслана Макарця в Макіївській виправній колонії №32. Смерть Русла Макарця настала в результаті завдання йому ножових поранень", – написала Денісова.

Бойовик чи полонений?

За інформацією "Ґрати", з лютого 2017-го по травень 2018 року він служив у окупантів водієм в інженерно-Саперній роті однієї з військових частин "ДНР".

Після закінчення служби він поїхав до Бахмута, який знаходиться під контролем української влади. В українській поліції Макарець домовився про участь у Програмі "На тебе чекають вдома", яка передбачає звільнення від кримінальної відповідальності учасників незаконних формувань за умови добровільної здачі, сприяння правоохоронцям та відсутності звинувачень у тяжких злочинах.

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Потім він спробував повернутися на окуповану територію до рідних. Але на КПП в Горлівці його затримали окупанти. Згодом засудили до 13 років тюрьми за "шпигунство на користь українських спецслужб". Він відбував покарання в Макіївській виправній колонії №32.

Українська влада намагалася звільнити Макарця

Процес звільнення осіб з непідконтрольних Уряду України територій не відбувається через блокування реалізації Мінських домовленостей країною-агресором, пояснює омбудсмен.

Востаннє 9 незаконно позбавлених волі громадян України з тимчасово окупованої території Донецької області передали 16 квітня 2020 року.

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Не перша смерть в колонії

Наразі підконтрольні РФ незаконні збройні формування в ОРДЛО утримують в тюрмах 301 громадянина України: 224 – в Донецькій та 77 – в Луганській області.

"З початку року у колоніях на тимчасово окупованій Донеччині через злочинну бездіяльність окупаційної адміністрації загинуло четверо громадян України", – повідомила Денісова.

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