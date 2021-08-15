Не перший подібний інцидент. Нападники на Кужельного вибачились, а поліція з'ясувала нові подробиці

У субботу, 15 серпня, у Києві, після акції "Зупинимо капітуляцію", яка відбулася під Офісом президента, напали на фотокореспондента "Букв" Олександра Кужельного. Нападники вже вибачились та заявили, що отримали неправдиву інформацію про журналіста. Крім того, з'ясувалось. що це вже не перший напад на фотокореспондента.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Нападники вибачились

Нападники на Кужельного, яким 18 та 19 років, стверджують, що побили його, тому що "отримали неправдиву інформацію". До них нібито підійшли двоє невідомих та сказали, що фотокореспондент фотографує учасників акції "Нацкорпусу" та зливає фото людям, які погрожують націоналістам, передають "Букви".

"Просто нам так донесли інформацію Це були не наші. А я просто повівся на цю інформацію… Була інформація, що він зливає активістів-націоналістів. Робить фото і потім зливає інформацію… До мене підійшли хлопці вже під кінець акції й сказали, що конкретно ти робиш фотографії й зливаєш їх (фото – "Сьогодні") Саме активістів, які були на акції", – пояснив нападник.

Кужельний нагадав, що коли до нього підійшли нападники показав журналістське посвідчення, а вже після цього його почали бити. Тож не вважає це випадковістю, а справжнім нападом.

"Хочу вибачитися за дану ситуацію і свої дії… Нам просто сказали неправдиву інформацію щодо того, що ти робив погані справи по відношенню до наших людей… Тому я щиро вибачаюсь за це. Якщо зможеш вибачити, то вибачиш. Якщо не зможеш вибачити – то є твоє право", – пояснив один з нападників.

Що буде з нападниками?

"До Печерського управління поліції з заявою про правопорушення звернувся журналіст. Він повідомив про те, що під час акції в урядовому кварталі невідомі особи нанесли йому тілесні ушкодження. Працівники поліції встановлюють усі обставини інциденту, а також свідків та очевидців події", – йдеться у повідомленні.

Спікер Київської міської прокуратури Надія Максимець вже повідомила, що Печерська окружна прокуратура здійснює у кримінальному провадженні процесуальне керівництво, та взяла розслідування під контроль.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Не перший напад

"Картина маслом: кілька десятків тактичних молодиків у чорних шкарпетках під кросівки акціонують. Вирішив пофоткати. Не встиг дістати камеру, як 5 молодиків мене обступили та почали погрожувати. Погрожувати журналісту та фотокору проукраїнського видання, який виконує свою роботу. Не вперше", – писав він ще 18 червня у Facebook.

У цьому ж дописі журналіст розповів, що у червні був ще один – йому погрожували, штовхалися та звинувачували у тому, що фотографує на акціях.

Фото: скріншот

Проте це не єдиний напад, журналіст повідомив у соцмережах ще про один – 21 липня біля Шостого апеляційного адміністративного суду.

"Дістаю камеру, щоб зробити декілька кадрів. Майже відразу бачу негативну реакцію на мене і крики "не давайте йому знімати, це шавка, лівак" і таке інше. Підбігає один із організаторів Олексій Свинаренко і починає перешкоджати мені виконувати мою роботу, агресивно закликаючи інших робити те ж саме. Під шквал образ та погроз один з нациків плює мені в обличчя", – написав він.

Фото: скріншот

"Бойове хрещення" для нового глави поліції Києва

Протест сотень активістів "Нацкорпусу" став першим викликом для начальника київської поліції Івана Виговського. Нагадаємо, що 5 серпня його попередник Андрій Крищенко подав у відставку.

Як розповіли "Сьогодні" поліцейські, керівник столичної поліції контролював ситуацію і був на місці подій біля ОП.

Раніше ми повідомляли, що: