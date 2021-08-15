Не первый подобный инцидент. Нападавшие на Кужельного извинились, а полиция выяснила новые подробности

В субботу, 15 августа, в Киеве, после акции "Остановим капитуляцию", которая состоялась под Офисом президента, напали на фотокорреспондента "Букв" Александра Кужельного. Нападавшие уже извинились и заявили, что получили ложную информацию о журналисте. Кроме того, выяснилось. что это уже не первое нападение на фотокорреспондента.

Об этом сообщает "Сегодня".

Нападавшие извинились

Нападавшие на Кужельного, которым 18 и 19 лет, утверждают, что избили его, так как "получили ложную информацию". К ним якобы подошли двое неизвестных и сказали, что фотокорреспондент фотографирует участников акции "Нацкорпуса" и сливает фото людям, которые угрожают националистам, передают "Буквы".

"Просто нам так донесли информацию. Это были не наши. А я просто повелся на эту информацию... Была информация, что он сливает активистов-националистов. Делает фото и потом сливает информацию ... Ко мне подошли ребята уже к концу акции и сказали, что конкретно ты делаешь фотографии и сливаешь их. (Фото – "Сегодня") именно активистов, которые были на акции", – пояснил нападающий.

Кужельный напомнил, что когда к нему подошли нападающие показал журналистское удостоверение, а уже после этого его начали бить. Поэтому не считает это случайностью, а настоящим нападением.

"Хочу извиниться за данную ситуацию и свои действия... Нам просто сказали ложную информацию о том, что ты делал плохие дела по отношению к нашим людям... Поэтому я искренне извиняюсь за это. Если сможешь простить, то простишь. Если не сможешь простить – то это твое право", – пояснил один из нападавших.

Что будет с нападавшими?

"В Печерский управления полиции с заявлением о правонарушениях обратился журналист. Он сообщил о том, что во время акции в правительственном квартале неизвестные лица нанесли ему телесные повреждения. Работники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента, а также свидетелей и очевидцев происшествия", – говорится в сообщении.

Спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец уже сообщила, что Печерская окружная прокуратура осуществляет в уголовном производстве процессуальное руководство, и взяла расследование под контроль.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Не первое нападение

"Картина маслом: пара десятков тактических молодых людей в черных носках под кроссовки акционируют. Решил пофоткать. Не успел достать камеру, как 5 молодых людей меня обступили и начали угрожать. Угрожать журналисту и фотокорреспонденту проукраинского издание, который выполняет свою работу. Не впервые",- писал он еще 18 июня во Facebook.

В этом же посте журналист рассказал, что в июне был еще один инцидент – ему угрожали, толкались и обвиняли в том, что фотографирует на акциях.

Фото: скриншот

Однако это не единственное нападение, журналист сообщил в соцсетях еще об одном – 21 июля у Шестого апелляционного административного суда.

"Достаю камеру, чтобы сделать несколько кадров. Почти сразу вижу негативную реакцию на меня и крики "не давайте ему снимать, это шавка, левак" и так далее. Подбегает один из организаторов Алексей Свинаренко и начинает препятствовать мне выполнять мою работу, агрессивно призывая других делать то же самое. Под шквал оскорблений и угроз один из нациков плюет мне в лицо", – написал он.

Фото: скриншот

"Боевое крещение" для нового главы полиции Киева

Протест сотен активистов "Нацкорпуса" стал первым вызовом для начальника киевской полиции Ивана Выговского. Напомним, что 5 августа его предшественник Андрей Крищенко подал в отставку.

Как рассказали "Сегодня" полицейские, руководитель столичной полиции контролировал ситуацию и был на месте событий у ОП.

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