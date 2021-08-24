Порошенко після нападу з зеленкою "наїхав" на Зеленського

Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"

П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, якого сьогодні облили зеленкою, відразу після участі в Марші патріотів виступив на Співочому полі. Він звернувся до президента України Володимира Зеленського.

На сайті партії опублікували звернення Порошенка.



"Не хотів цього говорити, але вимушений сказати. Володимире Олександровичу, я розумію – страшно. Я розумію, що ви волонтерів, військових, справжніх патріотів боїтеся більше, ніж Путіна. Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею. У вас нічого не вийде, хоча зараз ви сховали цих негідників на Банковій", – сказав Порошенко.



Поліція вже затримала нападника, ним виявився 22-річний уродженець Чернігівщини. Йому загрожує до 5 років обмеження волі за статтею про хуліганство.

Що сталося

П'ятого президента України Петра Порошенка облили зеленкою біля входу до метро "Хрещатик", коли той прямував до Кабміну.

Пізніше з'явилося фото затриманого чоловіка, який облив Порошенко. Як виявилося, чоловіка звуть Юрій, він 1999 року народження, з Козельця (Чернігівська область).

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За даним фактом слідчий Печерського управління поліції почав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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