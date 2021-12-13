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Не тільки від COVID-19: коли та кому потрібно вакцинуватися від грипу

Інна Собора
13 грудня, 18:00
Щеплення можуть зробити навіть дітям віком від 6 місяців

Особливо важливо вакцинуватися людям із груп медичного та професійного ризику. / Фото: Колаж: Сьогодні

Окрім коронавірусу, серйозну загрозу становить і поширення грипу на території України. Однак уберегти себе від цього можна за допомогою вакцинації.

Коли та кому потрібно вакцинуватися від грипу – в матеріалі новин "Сьогодні".

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В який проміжок часу щепитись від грипу

Вакцинуватися від грипу можна і потрібно робити упродовж усього епідсезону: з жовтня по квітень. Таку позицію поділяють і в Українській академії педіатричних спеціальностей.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 5 грудня в Україні проти грипу вакциновані 63 493 людей.

Хто може вакцинуватися

Це дозволено робити як дорослим, так і дітям від 6 місяців, які не мають протипоказань до щеплень. Дітям до 9 років, які раніше не були вакциновані від грипу і не мали підтверджених випадків захворювання на грип, потрібні дві дози вакцини з інтервалом в один місяць. Всім іншим – одна.

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Імунітет після щеплення формується упродовж кількох тижнів. Зазвичай вже через 2 тижні після щеплення можна мати захист.

Кому обов'язково треба зробити щеплення

Особливо важливо вакцинуватися людям із груп медичного та професійного ризику:

  • вагітним;
  • дітям до 5 років;
  • людям віком понад 65 років;
  • людям із надмірною вагою;
  • людям, які мають діабет, хронічні серцево-судинні захворювання та. захворювання легенів;
  • медичним працівникам;
  • вчителям і вихователям;
  • військовослужбовцям;
  • продавцям;
  • водіям громадського транспорту;
  • усім, хто працює в багатолюдних місцях.

Пандемія COVID-19 суттєво збільшує навантаження на систему охорони здоров’я, тому щеплення від грипу важливі як ніколи.

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