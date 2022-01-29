Не лише рахують пінгвінів. Чим займаються полярники на станції "Академік Вернадський"

На станції "Академік Вернадський" проводять багато досліджень флори і фауни / Фото: Колаж: Сьогодні

З України до Антарктиди щороку відправляється команда із 12 осіб. Літаком до Південної Америки, а потім морем вони добираються до острова Галіндез, що зустрічає їх крижаними водами. Кінцева точка – станція "Академік Вернадський".

Сайт "Сьогодні" зібрав подробиці того, що відбувається на станції.

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Полярники рік живуть та працюють на станції

"Академік Вернадський" – це єдина українська наукова станція в Антарктиді.

Що досліджують полярники:

електромагнітні поля Землі,

озоновий шар,

зміни клімату,

льодовики,

печери і місцеву флору та фауну.

Вони просто працюють та живуть на станції протягом року.

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Вчені порахували пінгвінів на острові Галіндез

Біологи 26-ї Української антарктичної експедиції нарахували лише 2 тис. 310 дорослих пінгвінів та 599 пташенят. Тобто біля станції проживає майже 3 тис. пінгвінів.

Зазначається, що цього року кількість малюків-пінгвінів менша, ніж зазвичай, через складні умови, в яких відбувалося розмноження:

акваторія була постійно забита льодом, що обмежувало доступ до їжі (ці птахи харчуються крилем);

рекордні снігопади засипали гнізда;

не обійшлося без традиційних нападів хижаків.

Проте остаточні підсумки щодо "демографічної ситуації" можна буде зробити наприкінці сезону, — наголошують полярники.

Основний вид пінгвінів на Галіндезі – субантарктичні пінгвіни (пінгвіни дженту). Вони масово повертаються до "Вернадського" навесні на шлюбний сезон. У районі "Академіка Вернадського" мешкають три види пінгвінів:

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субантарктичний пінгвін;

пінгвін Аделі;

антарктичний пінгвін.

Усього Антарктику населяють 12 видів цих птахів.

Полярники створювали живий ланцюг Соборності

До Дня соборності України, який був 22 січня, полярники утворили ланцюг єдності прямо у сніговому тунелі довкола станції "Академік Вернадський".

Таким чином вони хотіли долучитися до традиційної всеукраїнської акції єднання та віртуально взятися за руки із тисячами інших українців.

Дослідники викопували станцію із заметів

Перед Новим роком на українській станції "Академік Вернадський" випала рекордна кількість снігу.

Полярники розчищали територію "Вернадського" протягом кількох тижнів. Допомагали українським вченим їхні французькі колеги, які прибули на станцію для проведення досліджень.

Полярники провели акустичні дослідження тюленів

Вчені виявили дев'ять нових типів звуків тюленів Венделла – це найпівденніші ссавці. Вони здатні затримувати подих і залишатися під водою майже півтори години, іноді пірнаючи на глибину понад 600 метрів.

Загалом було відомо близько 30 типів звуків цих тварин, але нещодавно було виявлено ще 9 типів у ультразвуковому спектрі. Це різні "свисти" і "трелі", що іноді навіть нагадують звуки бластерів з "Зоряних воєн".

До станції відправили судно під українським прапором

З Одеси до наукової станції "Академік Вернадський" в Антарктиді 30 січня вирушив перший український криголам "Ноосфера". Це перша експедиція судна під прапором України.

"Останні 20 років в океані не працювало жодне науково-дослідне судно під прапором України", – зазначив директор Національного антарктичного центру Євген Дикий, передає ЦТС.

Він додав, що раніше Україна залежала від фрахту іноземних судів, щороку укладаючи договір фрахту, а тепер стає можливим цілорічне обслуговування станції "Академік Вернадський".

"Ноосфера" стала першим українським судном, оснащеним суперсучасною системою динамічного позиціонування. Досі моряки, щоб опанувати управління такою системою, були змушені платити значні кошти за навчання за кордоном.

Якою є мета цього рейсу?

У ході першого рейсу українські дослідники хочуть повторити дослідження в океані на трьох полігонах, які наприкінці 1990-х років. було проведено українським науково-дослідним судном "Ернст Кренкель".

Це потрібно, щоб порівняти дані та зрозуміти, які зміни відбулися в океані біля берегів Антарктиди за минулу чверть століття. Але основним завданням цього рейсу є перезмінка на станції "Академік Вернадський".

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