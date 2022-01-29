Не только считают пингвинов. Чем занимаются полярники на станции "Академик Вернадский"

На станции "Академик Вернадский" проводят много исследований флоры и фауны / Фото: Коллаж: Сегодня

Из Украины в Антарктиду каждый год отправляется команда из 12 человек. Самолетом в Южную Америку, а затем по морю они добираются до острова Галиндез, что встречает их ледяными водами. Конечная точка – станция "Академик Вернадский".

Сайт "Сегодня" собрал подробности того, что происходит на станции.

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Полярники год живут и работают на станции

"Академик Вернадский" – это единственная украинская научная станция в Антарктике.

Что исследуют полярники:

электромагнитные поля Земли,

озоновый слой,

изменения климата,

ледники,

пещеры и местную флору и фауну.

Они просто работают и живут на станции на протяжении года.

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Ученые посчитали пингвинов на острове Галиндез

Биологи 26-й Украинской антарктической экспедиции насчитали всего 2 тыс. 310 взрослых пингвинов и 599 птенцов. То есть около станции проживают почти 3 тыс. пингвинов.

Отмечается, что в этом году количество малышей-пингвинов меньше, чем обычно, из-за сложных условий, в которых происходило размножение:

акватория была постоянно забита льдом, что ограничивало доступ к пище (эти птицы питаются крилем);

рекордные снегопады засыпали гнезда;

не обошлось без традиционных нападений хищников.

Однако окончательные итоги по "демографической ситуации" можно будет сделать в конце сезона, — подчеркивают полярники.

Основной вид пингвинов на Галиндезе — Субантарктические пингвины (пингвины дженту). Они массово возвращаются к "Вернадскому" весной на брачный сезон. В районе "Академика Вернадского" обитают три вида пингвинов:

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субантарктический пингвин;

пингвин Адели;

антарктический пингвин.

Всего Антарктику населяют 12 видов этих птиц.

Полярники создавали живую цепь Соборности

Ко Дню соборности Украины, который был 22 января, полярники образовали цепь единства прямо в снежном тоннеле вокруг станции "Академик Вернадский".

Таким образом они хотели приобщиться к традиционной всеукраинской акции единения и виртуально взяться за руки с тысячами других украинцев.

Исследователи выкапывали станцию из сугробов

Перед Новым годом на украинской станции "Академик Вернадский" выпало рекордное количество снега.

Полярники расчищали территорию "Вернадского" на протяжении нескольких недель. Помогали украинским ученым их французские коллеги, которые прибыли на станцию для проведения исследований.

Полярники провели акустические исследования тюленей

Ученые обнаружили девять новых типов звуков тюленей Венделла – это самые южные млекопитающие. Они способны задерживать дыхание и оставаться под воой почти полтора часа, иногда ныряя на глубину более 600 метров.

В общей сложности было известно около 30 типов звуков этих животных, но недавно было обнаружено еще 9 типов в ультразвуковом спектре. Это разные "свисты" и "трели", иногда даже напоминающие звуки бластеров из "Звездных войн".

К станции отправили судно под украинским флагом

Из Одессы к научной станции "Академик Вернадский" в Антарктиде 30 января отправился первый украинский ледокол "Ноосфера". Это первая экспедиция судна под украинским флагом.

"Последние 20 лет в океане не работало ни одно научно-исследовательское судно под флагом Украины", – отметил директор Национального антарктического центра Евгений Дикий, перелает ЦТС.

Он добавил, что ранее Украина зависела от фрахта иностранных судов, каждый год заключая договор фрахта, а теперь становится возможным круглогодичное обслуживание станции "Академик Вернадский".

"Ноосфера" стала первым украинским судном, оснащенным суперсовременной системой динамического позиционирования. До сих пор моряки, чтобы овладеть управлением такой системой, были вынуждены платить значительные средства за обучение за рубежом.

Какая цель этого рейса?

В ходе первого рейса украинские исследователи хотят повторить исследования в океане на трех полигонах, которые в конце 1990-х гг. были проведены украинским научно-исследовательским судном "Эрнст Кренкель".

Это нужно, чтобы сопоставить данные и понять, какие изменения произошли в океане у берегов Антарктиды за прошедшую четверть столетия. Но основной задачей данного рейса является пересменка на станции "Академик Вернадский".

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